Srđan Lalić (37), nasmijani ubica klana Veljka Belivuka, priznao je na pripremnom ročištu ubistva koja mu se optužnicom stavljaju na teret i tako izazvao muk među svojim saradnicima, prenosi Kurir.

Međutim, postavlja se pitanje da li iza njegovog postupka stoji izdaja i pokajanje ili je u pitanju plan odbrane ovog klana da diskredituje svjedoke okrivljene i suđenje usmjeri u pravcu koji njima odgovara. Ime Srđana Lalića do hapšenja Belivukovog klana nije bilo poznato istražnim organima. Neosuđivan, fakultetski obrazovan muškarac vješto se godinama krio iza paravana, posla "trgovine bitkoinima na berzi".

Živio skromno

Živio je skromno u stanu od 40 kvadrata u Rakovici, vozio "škodu" svoje majke, nije bio upadljiv, a nakon razbijanja Skaj aplikacije i uvidom u poruke i fotografije koje su pripadnici klana slali međusobno otkriveno je da je bio čovjek od povjerenja vođa klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, te i da je sa njima izvršavao sve monstruozne zločine, piše Kurir.

Nakon hapšenja ove grupe otkrivena je i fotografija na kojoj Lalić zajedno sa Belivukom pozira pored obezglavljenog tijela jedne od žrtava. Na licu je imao osmjeh, zbog kojeg je u medijima dobio nadimak "nasmijani koljač". Dok svi saradnici ovog klana ćute, odbranu ne iznose, Lalić je u više navrata nudio da bude svjedok okrivljeni u postupku protiv klana. Mediji su čak i objavljivali da je Laliću odbijen ovaj predlog, međutim Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije ni u jednom trenutku ovaj navod nije ni demantovalo ni potvrdilo. Takođe, u optužnici protiv klana nije navedeno da je Lalić nudio da bude svjedok okrivljeni, zbog čega je ostalo pitanje da li je možda do nekog dogovora između Lalića i ove institucije došlo.

Ipak, Lalićevo iznenadno priznanje posle godinu ipo dana negiranja da je izvršio ubistva ostavilo je u sudnici sve u šoku i time podstakao na razmišljanje šta zapravo stoji iza njega?

Izdaja?

Srđan Lalić bio je desna ruka Belivuka i Miljkovića, a kako ga tereti tužilaštvo učestvovao je u svim zločinima. Lalić je pored braće Budimir bio najbliži čovjek od povjerenja vođa klana. Samim tim, ukoliko je zaista Lalićevo priznanje pokajanje za sve zločine on bi mogao još detaljnije i vjerodostojnije od ostalih svjedoka okrivljenih - Bojana Hrvatina i Nikole Spasojevića da ispriča detalje monstruoznih zločina. On je, sumnja tužilaštvo učestvovao u svim ubistvima, te bi ukoliko bi ispričao do detalja šta je ova grupa radila mogao da otkrije do sada nepoznate detalje i evenutalno otkrije i druge zločine ovog klana. To bi značilo da bi Lalić od najbližeg saradnika vođa klana, postao najvažniji svjedok Tužilaštva.

Kako se sumnja, Lalić je bio saučesnik u ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija. On je navodno zajedno sa vođama njegovo tijelo isjekao na komade, a potom samleo u mašini za mljevenje mesa. Takođe, Tužilaštvo Lalića sumnjiči da je zajedno sa drugim okrivljenima savladao Gorana Veličkovića Goksija na jednoj njivi u blizini smederevskog puta uz riječi “policija”. Potom je, sumnja se žrtvu strpao u automobil kojim je odvezen u kuću u Ritopeku. Lalić je ikako se sumnja tamo mučio Veličkovića, a nakon što mu je Miljković odsjekao glavu, zajedno su mu isjekli tijelo i samljeli u mašini.

Brutalnost Lalića, sumnja tužilaštvo, vidjela se i u ubistvu Lazara Vukićevića, gdje je, kako se sumnja okrivljeni mučio žrtvu, a potom mu vrelom peglom prelazio po tijelu. Kako se sumnja, zajedno sa drugim okrivljenim za ovaj zločin ugušio je Vukićevića, a njegovo tijelo je samleveno u mašini.

U slučaju ubistva Zdravka Radojevića, Lalić, sumnja tužilaštvo, nije imao ulogu u samom ubistvu, ali ga je, navodi, tukao i mučio prije smrti. Isto to, sumnja se, radio je i sa Milanom Ljepojom, koga je vezao lisicama, a potom ispitivao, tukao i mučio. Ljepoja je udavljen, a Lalić je, kako se sumnja, sa Markom Miljkovićem bacio Ljepojine stvari u Dunav, navodi Kurir.

Trojanski konj

Da je Lalić bio najbliži čovjek ozloglašenim vođama klana ne treba zanemariti ni nakon njegovog priznanja. Zašto? Lalićevo priznanje i odbranu treba uzeti sa dozom rezerve, jer okrivljeni na sudu imaju pravo i da iznesu neistine. U vezi sa tim, postoji bojazan da je Lalić zapravo priznao zločine kako bi usmerio proces u pravcu u kojem klanu odgovara, te i kako bi diskreditovao druge svjedoke okrivljene - Spasojevića i Hrvatina, čija su svjedočenja od bitnog značaja za čitav postupak. Tome u prilog idu i pisma Marka Miljkovića koja je početkom ove godine slao Tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije, a gdje je navodio da je svjedok Spasojević "psihički bolesnik" i predlagao tri nova potencijalna svjedoka. Miljković je tako rekao da "primjećuje da tužilaštvo nije zadovljno saradnjom sa Draganićem i Lalićem, zbog toga predlaže tri nova potencijalna svjedoka."

Takođe u jednom od pisama koje je slao Miljković, on govori o obmani na suđenju.

"On upozorava da ukoliko tužilaštvo želi da uzme za svedoka Budimira on će ih obmanuti na suđenju. Nije zadovoljan što je tužilaštvo olako odustalo od Lalića i Draganića, ali je on obećao novo troje. Budimir je prvi, duguje još dvojicu", stoji u optužnici protiv ozloglašenog klana.

Inače, kao jedan od scenarija pominje se i dogovor Srđana Lalića sa Tužilaštvom, koji je unaprijed dogovoren, ali držan u tajnosti od ostalih okrivljenih. Ukoliko je njegovo svedočenje prihvaćeno Lalić će biti najvažniji svjedok Tužilaštva za organizovani kriminal Srbije protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, zaključuje Kurir.