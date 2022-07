"Kucnuo mu je na staklo".

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

U Specijalnom sudu u Beogradu završeno je današnje pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici potvrdjenom optužnicom terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Međutim, kako navodi "Blic", tokom ročišta došlo je do varnica kada je novi branilac Marka Miljkovića, koji ujedno zastupa i Veljka Belivuka, Vladimir Petrović, želeo prvi da iznese uvodnu reč.

Kada je advokat Belivuka Nikola Ristović na to rekao: "U redu", sudija je rekla da on treba da pita okrivljenog (Belivuka) da odluči ko će prvi da iznese odbranu, pa je Petrović kucnuo na staklo kod Belivuka i pitao ga da li može on prvi da izlaže.

Na to mu je Belivuk rekao da ne može i da prvi treba da izlaže Ristović, kako je na kraju i bilo. Ovaj branilac nije izneo nijedan dokazni predlog za Marka Miljkovića, koga takođe zastupa.

Branilac Veljka Belivuka i većine njegovih saradnika, Nikola Ristović, kazao je da su svi okrivljeni negirali krivicu osim Srđana Lalića. On je kazao da je zatražio izdvajanje celokupnog dokaznog materijala koji se odnosi na poruke i fotografije koje su skinute sa Skaj aplikacije a koje je Tužilaštvu dostavila Francuska, navodeći da su nezakoniti.

"U tim nezakonitostima naši državni organi nemaju nikakav doprinos, sve je apsolutno posledica nezakonitog rada Francuske. Francuska je ove naredbe sprovodila protiv neograničenog broja NN lica. Nikoga konkretno nisu obuhvatili time. To je apsolutno nezakonito i po našem ustavu, i po zakonu o pribavljanju pravne međunarodne pomoći", rekao je Ristović i naveo da je kao drugi razlog zbog čega su dokazi sa Skaja prema stavu odbrane nezakoniti jeste što su su prikupljeni u periodu od 19. februara 2019. godine, do marta 2021. godine.

"U našem ZKP-u je propisano da te radnje mogu da traju maksimalno godinu dana. Takođe, server je hakovan. Činjenica je i da Francuzi nisu imali pravo da sprovode dokazne radnje protiv našeg državljana za krivična dela na našoj teritoriji", naveo je Ristović i dodao da je sudu priložio presude u kojima se navodi da su francuski istražni organi gubili postupke pred Evropskim sudom za ljudska prava u vezi primene posebnih dokaznih radnji.