Srđan Lalić je priznao sve zločine.

Izvor: TV Pinki/Printscreen

Na današnjem pripremnom ročištu klanu Veljka Belivuka u Specijalnom sudu koje se održava treći dan zaredom, Srđan Lalić, koji je juče priznao krivicu i koji se u nekoliko navrata bezuspješno nudio sudu da dobije status svjedoka saradnika, odvojen je od pomenutog vođe ozloglašene kriminalne grupe, kao i od ostalih okrivljenih iz bezbjedonosnih razloga, tvrdi neimenovani izvor iz Tužilaštva.

"Lalić je odvojen od Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i ostalih, iz bezbjedonosnih razloga. On je sve priznao, pa su ga žandarmi odmah odvojili od pomenutih, da bi spriječili eventualne incidente, odnosno, napade na Lilića jer ih je, kako oni to kažu, 'izdao'. Lalić je više puta pokušao da sklopi sporazum za tužilaštvom i dobije status svjedoka saradnika, ali to nije moguće. Spekulacije da se to dogodilo su netačne", rekao je sagovornik.

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Inače, pripremno ročiste kriminalnoj grupi Veljka Belivuka ni danas nije završeno, a nastavak je zakazan za 5. septembar. Nakon završetka ročišta, Vladimir Petrović, advokat Marka Miljkovića i Veljka Belivuka naveo je da je ostalo da advokati još devet okrivljenih predlože dokaze.