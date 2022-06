Nekadašnji obaveštajac službe Državne bezbednosti je odgovorio na ključna pitanja o ubistvu pevačice Jelena Marjanović.

Izvor: TV Pink/screenshot

Uskoro se bliži kraju suđenje Zoranu Marjanoviću, koji je optužen da je ubio svoju suprugu Jelenu. Ostalo je da tužilaštvo i odbrana saopšte završne reči. Božidar Spasić, nekadašnji obaveštajac službe Državne bezbednosti na televiziji K1 odgovorio je na neka sporma pitanja ovog slučaja.

Kakve su šanse da optuženi bude osuđen, zašto slučaj traje šest godina i da li će u slučaju oslobađajuće presude biti tražen drugi ubica su pitanja na koje je odgovorio Božidar Spasić.

"Ubistvo Jelene Marjanović će verovatno ući u kriminološke knjige i udžbenike pa će studenti, budući operativci i istražitelji, moći da vide kako se radi i da li se dobro radi na određenim predmetima. Dok mi ovo pričamo, ubica nas gleda. Ko god to bio, onaj koji je optužen ili neko drugi ko je uspeo da dobro sakrije tragove, on gleda svaku informaciju i procenjuje da li negde postoji neka rupa zbog koje može da bude otkriven. Ubica već šest godina pomno prati sve o čemu govorimo u medijima", kazao je Spasić danas u "Uranku“.

Kako je kazao, smatra da u samom startu uviđaj nije dobro urađen i da je to razlog zbog kojeg se ni nakon šest godina ne zna ko je počinio ovaj stravičan zločin.

"U samom startu nije dobro urađen uviđaj niti je ozbiljno shvaćena kompletna situacija. Imali smo hapšenja pa puštanja Zorana Marjanovića i mnogih drugih špekulacija. To ne daje potpunu ozbiljnost istrazi i skupljali su se posredni dokazi. Forenzika je dobijala nemoguće misije. Ovo je vrlo ozbiljna optužnica. Zoran je optužen za teško ubistvo, tužilac je izneo obilje dokaza, a odbrana se branila kako je umela. Vrlo teško neko može proceniti kakvu će presudu sudija doneti. Ne možete osuditi čoveka na osnovu telefonskog razgovora. Ja očekujem pravednu presudu", rekao je Božidar Spasić.

Spasić je kazao da savršen zločin ne postoji.

"I nakon 50 godina mogu se otkriti ubice. U našoj zemlji ubice su otkrivane nakon 30 godina. Mislim da je istraga loše vođena. Policija i Tužilaštvo istragu su vodili u jednom pravcu, a kada su se štampa i mediji uključili počeli su da vode svoju istragu, i javnost se pogubila. Tužilac nije pogrešio što je napravio tako obimnu optužnicu i na njemu je da je odbrani. Činjenica je da je uznemiravanje porodice Marjanović bilo strašno, a da se dokona srpska publika svih ovih godina time zabavljala. Imali smo milion "privatnih detektiva“ koji su znali šta se desilo", istakao je Spasić.

"Davalo se mnogo neodgovornih izjava, ali tužiocu to nije smetalo da napravi dobru optižnicu. Ja nisam pronašao motiv koji bi me naterao da pomislim da je Zoran ubio Jelenu. Ako bude osuđen, dobiće maksimalnu kaznu, a njegovi advokati će se žaliti i to je još tri godine žalbenog postupka. Ako bude oslobođen, javnost će se podeliti i predmet će verovatno ostati otvoren, ali dalji tok istrage neće postojati. Osim ako se ne pojavi svedok koji do sada nije bio dostupan i izneo neku činjenicu jaču od onih kojima raspolaže tužilac. Ovo će ostati slučaj koji će jednog dana biti rešen", kazao je Božidar Spasić.