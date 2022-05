Nikola Đuričko je dobro poznato ime na našoj kulturnoj sceni, a mnoge replike njegovih likova su postale dio svakodnevnog govora, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir

Oni zagriženiji ga znaju i kao člana benda "Sport i reinkarnacija" u kom je zajedno sa kolegom Borisom Milivojevićem, a njihova pjesma "Čiko" je jedna od pjesama koje su obilježile kultne "Munje".

Nikola je prije koju godinu otišao u Ameriku da bi pokrenuo interbacionalnu karijeru i povremeno bi na njegovom Instagram profilu vidjeli djelove tog "američkog sna", ali ono što je oduševilo mnoge je informacija da će glumiti u planetarno popularnoj Netfliksovoj seriji "Stranger things". Taj dan je konačno stigao jer je premijera prvog dijela 4. sezone bila 27. maja, a ostatak sezone se najavljuje za ljeto 2022. godine.

Kako ne bi bilo lijepo kvariti i pričati šta se dešava u seriji, napisaćemo da Nikola Đuričko glumi Rusa Jurija, koji je veoma zanimljiv i njegov lik je poprilično bitan za razvoj cijele priče koja se tiče Hopera, jednog od glavnih junaka ovog horora sa primesama fantastike.

Inače, ova serija je globalni popkulturni fenomen i veliki omaž naučnofantastičnim, avanturističkim i horor filmovima iz osamdesetih.

Junaci serije su dječaci iz varošice Hokins u Indijani i misteriozna djevojča koja posjeduje natprirodne moći. Oni se suprostavljaju jezivim čudovištima iz paralelne dimenzije, ali i vladinim agentima, sovjetskim špijunima, i naravno, školskim siledžijama. Da, tu je i Demagorgon, Up side down realm, kao i odlična muzika koja maestralno dočarava epohu .

Vratimo se Nikoli i njegovom Juriju, nepredvidivom ruskom šverceru koji voli keš, loše viceve i hrskavi puter od kikirikija.

"Ne smijem ništa da otkrivam, nikakve detalje, jer sam pod teškim ugovorom, sem da se pohvalim da je radim. Ne smijem majci rođenoj da ispričam. Mogu da kažem da je uloga onako pristojna, srednja je, nije ni najmanja na svijetu, a nije ni ogromna. Zaista sam srećan, lijepa je i upečatljiva uloga, markantna, odgovara meni i mom senzibilitetu. Nekoj mojoj paleti izražajnih mogućnosti", rekao je Nikola svojevremeno u podkastu Agelast o ovoj ulozi.

Kako pišu američki mediji, Nikola je superstar u Srbiji, da je glumio u brojnim ostvarenjima od djetinjstva, a pominju tek nekoliko njegovih angažmana u Holivudu.

Pominje se Worl War Z, film Anđeline Džoli i serija "The Last Panthers“, "Geniji" i "Legende", ali američki mediji svakako pohvalno pišu o našem glumcu koji se pojavljuje u prvom dijelu 4. sezone koja ima sedam epizoda, a čitajući kritike i reakcije po Internetu, Nikola je maestealno odigrao Jurija. Izgleda da je uspio da šarmira i svetsku javnost, baš kao što je to radio u Srbiji i regionu.

Serija je dostupna na Netfliksu, a drugi dio 4. sezone se očekuje na ljeto.

Da je ostvario odličnu ulogu, može potvrditi i glumica Hristina Popović koja je podjelila svoje oduševljenje na društvenim mrežama.

- Bravo, to Džoni - vikala je Hristina od oduševljenja.