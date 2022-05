Nakon nalaza sa obdukcije kojim je potvrđeno da je izvučeno tijelo iz Dunava pripada nestalom Mateju Perišu, čeka se toksikoliški nalaz.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije se oglasilo saopštenjem u kom su naveli da su naložili da se urade toksikološke analize lica koje je izvučeno iz rijeke. U srijedu oko 9.20 sati telo je pronađeno ispod mosta kod pontona na Adi huju u beogradskom naselju Karaburma, kada su ga kapetan broda Milovan Zelenović i njegov kolega mornar pronašli, a zatim obavijestili policiju.

Na Institutu za sudsku medicinu će biti urađene toksikološke analize, a na te rezultate moglo bi da se čeka nedeljama. Po procjenama stručnjaka toksikološki nalaz bi svakako mogao da otkloni jednu od misterija koje prate ovaj slučaj, a to je da li je konzumirao narkotike.

"Prilikom vršenja obdukcije na sudskoj medicini oni uzimaju želudačni sadržaj, ukoliko ga je bilo, i na osnovu toga i na osnovu analize krvi, može da se utvrdi da li je uzimao nešto - da li u krvi ili želudačnom sadržaju nešto postoji. Zbog vremena koje prođe, ti tragovi budu slabiji i teže ih je otkriti, ali ukoliko je nečega bilo, posle pet mjeseci bi trebalo da može da se utvrdi", istakao je ranije Ristić za MONDO.

Takođe, kako bi se provjerile sve opcije, tokom obdukcije će sigurno provjeriti i da li su povrede na tijelu izvučenom iz rijeke nastale prije ili posle boravka u vodi. Ristić ističe da je ovakve povrede apsolutno moguće razlikovati - i dokazati.

"Ljekari sudske medicine sa stopostotnom sigurnošću mogu da utvrde da li su povrede, ukoliko ih je bilo, nanete zaživotno ili su povrede nanijete posle davljenja. Znači, ukoliko je bilo nekih povreda prije nego što se on udavio, to automatski ljekari na sudskoj medicini mogu da utvrde na obdukciji i to nije ništa sporno. Razlikuju se povrede koje su nastale nakon smrti - ukoliko je udarao u neke predmete plutajući vodom, pa tu nastaju neke povrede na tijelu, ali one su sasvim drugačije od onih koje su nastale za života", zaključio je tada Ristić.