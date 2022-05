Nenad Periš na Fejsbuku postavio pjesmu Olivera Dragojevića, čiji tekst potresa do srži!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Matej Periš biće sahranjen u Splitu, jer je petomjesečna potraga za nestalim mladićem obistinila najcrnje slutnje - udavio se.

Matejev otac Nenad Periš, koji nije gubio nadu svih ovih mjeseci, oglasio se na Fejsbuku i oprostio se od sina, zahvalivši se svima koji su mu pružali podršku. Ovako je izgledao Beograd u petak, kada su se ljudi opraštali od mladića koji je imao samo 27 godina.

Nenad Periš je napisao "Hvala", dodao srce i emotikon ruku u molitvi, i postavio pjesmu Olivera Dragojevića "Stine". Ovo su dirljive riječi te pjesme, koje odražavaju sav bol koji porodica osjeća:

"Stine, potrošilo je more

Ja san potroši dušu bez suza, bez smija

Stine - potrošilo je more

Ja san potroši ljubav bez bola, bez grija

Ne ostavljaj me sad u ponoru bez dna

Budi sa mnom još mi triba svitlost tvoja

Ne ostavljaj me sad dok preklinjem te ja

Budi sa mnom mir dok nađe duša moja

Ne ostavljaj me sad, ne ostavljaj me sad, bez nade

Stine - potrošilo je more

Ja san izgubi dušu bez suza, bez grija

Stine - potrošilo je more

Ja san potroši dušu bez bola, bez grija

Stine - potrošilo je vrime

Umirilo se i more a nov sviće dan"

Oliver Dragojević "Stine" Izvor: YouTube/Oliver Dragojević Crorec Official

Pogledajte izjavu Nenada Periša na oproštaju od sina, upriličenom u Beogradu.

Pogledajte izjavu Nenada Periša na oproštaju od sina, upriličenom u Beogradu.

Veliki broj Beograđana okupio se kako bi odao poslednju poštu mladiću. Matej Periš biće sahranjen u krugu porodice u Splitu.

Veliki broj Beograđana okupio se kako bi odao poslednju poštu mladiću. Matej Periš biće sahranjen u krugu porodice u Splitu.

