Nakon tragičnog završetka potrage za Matejem Perišom, kriminolog i detektiv otkrivaju šta se krije iza nerazriješenih pitanja vezanih za slučaj koji je potresao region.

Izvor: TV PRVA SCREENSHOT/privatna arhiva

Tijelo Mateja Periša (27), momka iz Splita koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra, nađeno je nakon skoro pet mjeseci u Dunavu kod Ade Huje.

Utvrđeno je da smrt nije nastupila nasilno, a rezultati toksikološke analize se čekaju. U međuvremenu, postoji još mnogo nerazriješenih pitanja u ovom slučaju, koji je pratio cio region i nadao se srećnijem kraju.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović u Jutarnjem programu na TV Prva je govorio o mogućem razlogu zbog kojeg je Matej završio u rijeci.

"Ako nije bilo nasilja, a nije jer je to policija utvrdila, jedino šta može da bude, dvije stvari mogu biti – da ga je neko gurnuo, kada nema tragova nasilja, što je jako malo vjerovatno. I da je to bilo, čovjek je vaterpolista i mogao je lako isplivati iz te vode. Nažalost, ja mislim da je to bilo samoubustvo, iako porodici to teško pada, ali mislim da se radi o klasičnom samoubistvu. Zbog čega, to je već teško pitanje".

Kriminolog Radovanović kaže da postoje neki znaci koji govore u prilog njegovoj tvrdi da je u pitanju samoubistvo, ali da možda otkrivaju i potencijalni motiv.

"On je trčao u ljetnjem odijelu, odnosno majici, patikama, farmerkama, od jednog lokala u pravcu drugog lokala, moguće je da je prije toga uslijedio jedan razgovor telefonom između njega i nekoga u tom drugom lokalu koji je udaljen par stotina metara. Moguće je protumačiti da je to trčanje uslijedilo zato što je u pitanju bila djevojka s kojom se zabavlja ili nešto, ili drug koji je u nevolji ili nešto slično, ali je prije svega u pitanju ljubav i ljubomora u tim godinama, depresija zbog ljubomore je dosta jaka i mislim da je naišao na odbijanje od strane te osobe sa kojom je razgovarao i da ga je depresija odvela u rijeku".

Postojale su i neke teorije da je momak iz Splita zapravo htio da se rashladi i umije u rijeci, u koju je zatim upao, ali kriminolog tvrdi da su za to male šanse.

"To je jako malo vjerovatno. Ako je pao u vodu, on bi isplivao jer nemojte zaboraviti da je sportista. Činjenica je da je on ušao u vodu namjerno, mislim, činjenica je da je on trčao sve vrijeme, da je zaustavljao taksi, pokazuje da se njemu negdje žurilo. Vi samoubistvo možete da uradite na bilo kom dijelu obale, ne morate da trčite zato da biste ušli u vodu na određenom mjestu. Dakle, prije toga je morala postojati neka komunikacija sa nekom osobom, koja je njega gurnula u depresiju, tešku depresiju, on je tad to osjećanje depresije ili ljubomore imao prije poslaka, prije trčanja i onda je vjerovatno nekakav neuspjeh ili odbijanje u toku toga rezultiralo samoubistvom".

Na pitanje šta mu govori to što je Matej trčao od lokala do lokala, zaustavljao taksi, kriminolog Radovanović, koji je inače i psiholog, kaže da to jasno pokazuje da je bio u žurbi.

"Način na koji je trčao mi govori da je bio u velikoj žurbi, da je to bila ili nekakva svađa sa osobom s kojom je govorio ili je bila neka nevolja, ili je bilo ono što ja stalno potenciram, neuzvraćena ljubav ili odbijanje. Ne znam da li će neko povjerovati u tu priču, ja vjerujem, depresije zbog neuzvraćene ljubavi ili napuštanje u tim godinama, znaju da proizvedu vrlo velike posledice", rekao je Radovanović, pa dodao:

"Htio bih da dodam da interakcija između depresije i droge, što je takođe vrlo vjerovatno, jako mi je žao ako time vrijeđam porodicu, može da rezultira tim procesom što je mladić uradio".

Detektiv Nikola Novak odgovorio je na pitanje da li je moguće posle toliko vremena iz telefona dobiti više informacija koje bi pomogle u razrješenju ovog slučaja.

"Njegov telefon je bio u vodi četiri mjeseca, ono što znam o mobilnoj i kompjuterskoj forenzici, to klasičnim putem ne može da se vještači nikako. I kada je telefon na suvom, ako se koristi nakon nekog vremena, čak i ako se ne koristi, niko vam ne garantuje da ćete moći odmah da izvučete, koji god program da koristite. Ako uspiju nešto svaka čast, ali mislim da su šanse za to jedan posto da se uradi tu nešto. Prije će obdukcija da pokaže nešto, da vidimo da li je bio pod uticajem, bila je zima, on je trčao napolju, sigurno nije bio čiste svijesti, bio je smanjene uračunljivosti sigurno".

Novak je istakao da policija već ima podatke sa SIM kartice, a da još postoji mogućnost jedino da dobiju prepiske sa aplikacija poput Vibera i What’s app-a.

"Sve zavisi i od modela telefona, ali voda tu igra odlučujući faktor, pet mjeseci u vodi... Ako ima nešto na Viberu, What’s app-u i sličnim aplikacijama, te prepiske mogu da dobiju od vlasnika aplikacija, zvaničan zahtjev se uputi".

Detektiv je istakao da u ovom slučaju ima dosta nepoznanica, a njegovo mišljenje je da bi rezultati toksikološke analize, kao i potencijalne poruke sa aplikacija, mogle da "zaokruže cijelu priču".