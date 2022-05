Nenad Periš je rekao da jedino želi da se na miru oprosti od svog sina.

Izvor: hrt.hr/printscreen

Otac Mateja Periša se još jednom obratio javnosti nakon potvrde da se njegov sin utopio u Savi.

"Čovek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvek će tražiti mog sina i uvek ću hteti da mu budem što bliže. Mi moramo da nastavimo da živimo ovde na zemlji do nekog novog susreta", rekao je Nenad Periš.

"Ono što ja želim, želim u dogovoru sa svojom porodicom i majkom moga sina, da obavestim javnost kako će sahrana našeg Mateja biti tiha u krugu najuže porodice i rodbine. Svi oni koji budu želeli mogu u svom srcu i svojoj duši da se oproste od našeg Mateja. Stoga molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu porodice oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unapred im zahvaljujem na razumevanju. Ja lično ne odbijam nikakvo saosećanje ni od koga, ali jednostavno želim da budem u miru i u miru se oprostim od svoga sina", istaknuo je Nenad Periš.

Periš je posebno istaknuo kako zahvaljuje svima onima koji su protekla četiri ipo meseca, odnosno 139 dana do pronalaska tela živeli i saosećali s njegovom porodicom.

"Još jednom hvala MUP-u Srbije koji je odradio ogroman posao. Hvala MUP-u RH, kao i MUP-u BiH, koji je takođe odradio deo poslova. Hvala svim poznatim i nepoznatim ljudima koji su meni i porodici izražavali podršku. Hvala medijima, građanima Srbije i Beograda, sveštenicima a koji su mi bili od nemerljive pomoći, mojim Splićanima, Blaženku Bobanu, županu Splitsko-dalmatinske županije, svim stanovnicima RH koji su mi slali poruke podrške. Jedno veliko hvala Vladi RH, a posebno premijeru Andreju Plenkoviću koji mi je davao podršku, kada je god to mogao i koji me u sredu, nakon pronalaska tela i nazvao", rekao je Nenad Periš.

Sutra poslepodne u crkvi Sv. Ante u Beogradu biće izloženo telo Mateja Periša, a danas se Nenad u Beogradu između ostalog susreo i apostolskim nuncijem u Srbiji.

"Koliko god ja nisam u proteklom periodu hteo da priznam i prihvam da bi ovakav epilog mogao da se dogodi, jer je nada uvek bila prisutna u mojim razmišljanjima, toliko čovek ipak negde u dubini svoje duše mora da pokuša da se pripremi da bi ishod mogao da bude ovako tragičan. Pogotovo zbog činjenice da je od Matejevog nestanka prošlo toliko vremena. Međutim, ništa čoveka na ovakvu vest ne može da pripremi. Današnji dan je bio najgori dan u mom životu, a nada je ostala negde kao mehur u vazduhu" istakao je on.

"Jutros sam bio u MUP-u Srbije, gde su bili i predstavnici MUP-a RH i ljudi su mi rekli kako je nažalost potvrđeno da se radi o telu moga sina. Srušio mi se svet. Radnici MUP-a Srbije i RH izrazili su mi saučešće. Nakon toga sam se video sa "mojim" beogradskim sveštenicima, ocem nadbiskupom i papinskim nuncijem u Beogradu. Razgovarao sam s njim i taj razgovor mi je od nemerljive koristi. Eto, to je kraj za mene i Mateja ovde u Beogradu i svoga sina vraćam kući, u njegov Split", rekao je plačući Nenad Periš.