Na osnovu izjave Renata Grbića o misteriji signala mobilnog telefona nestalog Splićanina, sumnja se da je u nakon upada u vodu pokušavao da pliva dalje.

Izvor: Google/screenshot/MUP HR

Obdukcija i DNK test su potvrdili - tijelo nađeno u srijedu ujutru kod Ade Huje pripada Mateju Perišu (27), Splićaninu koji je nestao u noći između 30. na 31. decembra kada je sa prijateljima došao u Beograd da proslavi Novu godinu.

Ono što je do kraja Matejevoj porodici davalo nadu da je možda i dalje živ je to što je u jednom trenutku otkriveno da je poslednji signal s njegovom mobilnog telefona bazna stanica zabilježila kod Velikog ratnog ostrva. Ovo ostrvo nalazi se na oko jedan kilometar od Beton hale i kluba u kojem je Matej poslednji put viđen. Alas Renato Grbić tvrdi da je to znak da je Matej u tom trenutku i dalje bio živ...

"Ja sam alas i mali ugostitelj i ne volim da se odazivam na ovakve pozive, ali od prvog dana pratim ovaj slučaj. Do trenutka dok nije upao u tu zimsku anesteziju, tijelo tone u san i on ne osjeća ništa, nikakvu bol. Potonete, zaspite i tada je nestao taj signal. Bazne stanice su ga identifikovale oko Ratnog ostrva, a pojavio se dok je bio živ, dok je još plivao i dok ga nije voda uvela u zimski san", rekao je u četvrtak Renato Grbić za "Kurir" televiziju.

Ukoliko je ova pretpostavka tačna, to bi značilo da je Matej nakon što se našao u hladnoj Savi usred noći, plivao sve do Velikog ratnog ostrva koje je udaljeno na oko jedan kilometar od Beton hale. Tek tamo je izgubio borbu za život u ledenoj rijeci i udavio se.

S druge strane, Matejev prijatelj koji je želio da ostane anoniman, rekao je da su porodica i prijatelji Mateja Periša tokom istrage gledali snimak, čiji su dio objavljivali mediji, a koji je nastao u noći između 30. i 31. decembra, i da veruju da se na njemu vidi kako se Periš u vodi bori da dopliva do obale, ali u tome ne uspjeva.

"Na snimcima se vidi kako se bori, kako pokušava da dopliva do obale. Međutim, nije uspjeo...", rekao je on za "Blic" i dodao da smatra da je jedini razlog da se Matej obreo u vodi, samo ako je slučajno upao kada je došao da se rashladi.

Da li su Mateja dalje odnele jake struje ili nije mogao više dobro da se orijentiše u mračnoj vodi, moguće je da nikada nećemo saznati...

Pogledajte fotografije s mesta gde je pronađeno telo Mateja Periša kod Ade Huje: