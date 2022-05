Ranjenoj ženi se ljekari bore za život.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Vladimir M. (40) iz Kragujevca pucao je u svoju suprugu Milenu M. (35) u ponedeljak oko tri sata, a razlog zločina je najvjerovatnije muževljeva ljubomora, kažu poznanici ove porodice u Kragujevcu. Nakon hapšenja Vladimira M. (40), isplivali su šokantni detalji o trenucima kada su ga policajci ubjeđivali da se preda.

Milena M. je i dalje u kritičnom stanju, a on se nakon zločina vratio kući, gdje su ga dočekali inspektori, ali on nije htio da se preda dva sata, pa mu je majka za to vrijeme uzvicima pružala podršku, kao da prethodno nije pokušao da ubije suprugu. Vladimir je došao kući oko 15 sati, ali čim je vidio policajce, sjeo je u svoj automobil i dao se u bjekstvo.

"Uspio je da pobjegne oko pet ulica dalje, a onda su ga opkolile jake policijske snage, ali se on zaključao u kolima i navodno prijetio da će se ubiti istim pištoljem, kojim je ranio Milenu. Za to vrijeme došli su i njegovi prijatelji i članovi porodice. Njegov otac je razgovarao s njim, pa je u jednom trenutku pokušao i da mu otme pištolj, ali ga je Vladimir udario po koljenu. S njim je razgovarao i brat od strica, ali ni njega nije slušao", ispričao je izvor iz istrage.

Ono što je najviše šokiralo policajce koji su pokušavali da uhapse Vladimira jeste podrška koju su mu pružili prijatelji i majka.

"Majka je netremice gledala u automobil u kojem je sjedio, a kada su policajci uspjeli da ga ubjede da izađe, ona je molila reportere da ga ne fotografišu da bi mu onda dobacila: 'Vlado, bravo, sine!', a iza nje se čuo i prijatelj koji je viknuo: 'Budi jak, brate!'. On im nikako nije uzvratio, pa je bez opiranja ušao u policijski automobil", kaže jedan od očevidaca.

Kragujevčanin je kobne večeri supruzi pucao u vrat, dok je spavala, a djeca su bila u drugoj sobi i ništa nisu čula. Ona je i juče bila u kritičnom stanju, opasnom po život.

"Nakon komplikovane intervencije koju je u ponedeljak izveo tim hirurga, ona se nalazi u jedinici intenzivne njege Službe za anesteziju i reanimatologiju, a njeno zdravstveno stanje se i dalje vodi kao opšte teško sa životnom ugroženošću. Ona je, bukvalno, na liniji između života i smrti. Njene povrede su izuzetno teške jer je metak napravio prostrijelnu ranu i veliko razaranje, naročito na izlasku", ispričao je za medije izvor iz UKC Kragujevac.

Milenin otac Miroljub jedva je smogao snage i novinarima potvrdio da se ljekari dva dana bore za ćerkin život.

"Milena je i dalje u kritičnom stanju. Sada sam bio u bolnici i lekari su mi rekli da će je sjutra prebaciti na VMA", rekao je Miroljub u očaju. Nesrećna žena je u Kragujevac došla na odmor iz Drezdena, gdje je poslednje tri godine zaposlena kao doktorka u jednoj bolnici, a njena djeca žive s ocem Vladimirom.