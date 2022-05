Milenu M. (35) iz vatrenog oružja upucao suprug Vladimir M., a komšije smatraju da je razlog tragedije njegova ljubomora.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Printscreen

Vladimir M. (40) iz Kragujevca pucao je u svoju suprugu Milenu M. (35), a razlog zločina je najvjerovatnije muževljeva ljubomora, kažu poznanici ove porodice u Kragujevcu. Vladimir je živio sa djecom u Kragujevcu, dok je Milena radila kao doktorka u Njemačkoj u Drezdenu. Tako su živjeli poslednje tri godine.

Trebalo je da srede papire i nastave zajednički život u Njemačkoj, a planirali su da danas putuju u Drezden. Milena je prije toga došla u Kragujevac na kratkotrajan odmor. Djeca ne znaju šta se dogodilo i pitaju gdje su mama i tata.

"Sinoć su bili kod rodbine da se pozdrave i zločin se dogodio oko tri sata ujutru. Pucao joj u glavu, jedanput", kažu poznanici ove porodice i dodaju da je najvjerovatniji razlog zbog kojeg je Vladimir pucao u Milenu to što je sumnjao da ga vara. Sve se dogodilo u porodičnoj kući, muž je pucao u nju u dnevnoj sobi, a djeca su spavala u svojim sobama i nisu ništa čula.

U istom dvorištu žive njegovi rodtelji i sestra. Kad je pucao u ženu pucao je još jedanput u kuću roditelja, a zatim sjeo u auto i pobjegao. Bacio je telefon u dvorište, vjerovatno da ga ne bi locirali.

"To je jedna divna porodica. Uvijek se jave, pozdrave. Idealan par. On je bio vrijedan i radan i uvijek spreman da pomogne komšiluku. Radio je u jednoj firmi u Kragujevcu i dao je otkaz nedavno da bi išli u Njemacku. Mi smo u šoku", kaze ona.

Prema njihovim riječima, njih dvoje su patili zbog razdvojenog života, ali ništa nije slutilo na tragediju.

"BIla je uporna u tome da ode i mi smo ih podržavali. Vladimir je dao otkaz na poslu, kako bi čuvao djecu dok je ona u Njemačkoj. Mučili su se tako razdvojeni, a sada ova tragedija, to je šok za sve nas. Ništa nije ukazivalo na to da imaju neke probleme. Jeste malo Vladimirova porodica negodovala zbog njenog odlaska, smatrali su da im odvodi djecu, ali ne mislim da je to uzrok da Vladimir podigne ruku na Milenu. Imaju dvoje male djece, ne znam šta mu se desilo da tako postupi", kažu komšije.