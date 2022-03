Milenko Radulović iz hrvatskog mjesta Ploče ubio brata Mitra i komšijinog sina (16).

U hrvatskom gradu Ploče jutros je Milenko Radulović počinio dvostruko ubistvo i tom prilikom lišio života dječaka (16) kao i svog brata Mitra Radulovića (52) koji je poznat kao "kralj gvožđa". Policija je zasad samo potvrdila da na dvije različite lokacije pronašla dva tijela, a osumnjičen za ubistvo je uhapšen.

Milenko je u Pločanima poznat po nasilničkom ponašanju prema vlastitom bratu i okolini. Kako pišu tamošnji mediji, u gradu su se od njega sklanjali, znali su da je problematičan, ali niko nije mogao da nasluti da će ugasiti dva mlada života.

Pločani su znali da je Milenko u sukobu s porodicom ubijenog dječaka. Njihove nesuglasice su stare nekoliko godina još dok su svi živjeli u barakama kod vatrogasaca na ulazu u Ploče. Tako je često reagovala policija jer je Milenko izazivao nered. Otac ubijenog dječaka čak je i zazidao prozor koji je gledao na Milenkov stan, sve kako bi se ogradio od Milenka. Ali nije bilo pomoći - svađe su se nastavljale, pa se on odselio u novi stan na drugom kraju Ploča.

Nažalost, pomahnitalog ubice se nije mogao tek tako riješiti. I dalje mu je prijetio jer su oni bili dobri sa Mitrom, koji je takođe pokušao da se skloni od nasilnog brata preselivši se u drugi stan. Tako su višegodišnje svađe kumulirale su stravičnim ubistvom u petak.

Milenko je najprije u gradu ubio dječaka za kojeg je znao kojim putem svako jutro ide u školu u isto vrijeme, a onda je pucao na brata Mitra na deponiji starog otpada, gdje je ovaj ostavljao skupljeni otpad. Kažu da ga je onako izmrcvarenog na podu dokrajčio metkom u glavu ispaljenim iz blizine. Navodno ga je usmrtio puškom, pretpostavlja se da je u pitanju sačmarica i potom ga ostavio u lokvi krvi.

Pločani šokirani

Ubijenog dječaka Milenko je dočekao nedaleko od pločanske crkve u kvartu kojeg Pločani zovu Dedinje. Dječak je bio sam. Pomahnitali ubica je parkirao svoj bijeli jugo 45 nedaleko od mjesta gdje će usmrtiti dječaka. Upucao ga je u lijevu stranu glave, a jedna starija gospođa pod čijim balkonom se dogodilo ubistvo, kaže da je čula četiri hica.

"Ništa me ne pitajte. Ne znam na kojem dijelu zemlje sam. Ja jadna pomislila da neko nešto slavi. Nije mi bilo ni na kraj pameti da neko ubija, a još manje dijete od 16 godina. Ovde djeca prolaze u školu i uvijek se čuje neki žamor, ali ovaj put nisam čula ništa takvo", govori za hrvatske medije vidno uznemirena gospođa.

Ona dodaje da je sa šoljicom kafe izletjela napolje i da je imala šta i da vidi.

Diete leži, a jedna komšinica govori: "Momak šta je, momak šta je", ali on ne odgovara. Ja sam se primaknula, a on je nepomično ležao na podu. Krv mu je bila ispod glave. Mi oko njega, a on je u jednom trenutku otvorio oči i to je bio kraj. Dotrčala je jedna policajka, inače komšinica iz kvarta. Onda je došla i hitna, ali pomoći nije bilo. Umro nam je pred očima - priča ona i dodaje:

"Osveta pomahnitalog ubice"

Pločani su šokirani. Milenko je odlučio da ubije brata i komšijinog sina. Svi se pitaju kakav treba da budes monstrum da oduzmeš život šesnaestogodišnjem dječaku.

"Ma to vam je najobičnija osveta pomahnitalog ubice. Milenko je želio da se osveti porodici Albaneui i to je učinio na najsvirepiji način. Ubio im je šesnaestogodišnjeg sina. Ma, on je uznemiravao komšije. Puštao je glasnu muziku, od njega niko nije imao mira. Policija je tu dolazila više puta, ali eto, da su ga odveli na vrijeme u zatvor ili u ludnicu, tragedija je mogla da se izbjegne", ogorčani su Pločani sa kojima su hrvatski mediji razgovarali.

Istragom je utvrđeno da je maloljetnik ubijen prvi, oko 7.40 časova, dok je išao u školu. Druga žrtva je ubijena na svom radnom mjestu oko 8 sati. Obje žrtve su ubijene sa više hitaca.

"Imamo indikacije o motivima, ali o tome ne možemo da govorimo. Jedna od žrtava je brat osobe koja je osumnjičena da je počinilac", rekao je upravnik kriminalističke policije, Zoran Tikvica.