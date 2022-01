Prema za sada nezvaničnim saznanjima, počinitelj dvostrukog ubojstva u Puli je sin (30) koji je ubio majku i oca.

Izvor: Youtube Printscreen/NOVA S

Reč je o 30-ogodišnjaku koji se, kako saznaje "Glas Istre", sam prijavio policiji nakon što je počinio delo. Tragedija se dogodila u Argonautskoj ulici na Gregovici, mirnom porodičnom kvartu u Puli.

Policijski službenici vrše uviđaj na mestu događaja u saradnji sa zamenikom županijskog državnog tužioca. Istraga je u toku. Policija je potvrdila da su svi učesnici zločina krvno povezani.

"Policija nije imala prethodnih radnji na toj adresi. Počinitelj je od ranije poznat policiji, ne radi se o nasilnim radnjama", rekla je portparolka PU istarske u kratkom saopštenju na mestu zločina.

Oko porodične kuće okupili su se mnogi susedi naselja Gregovica. Sin, koji se nalazi u policijskoj stanici, je živeo s roditeljima u porodičnoj kući i često su ga viđali na biciklu. Nisu čuli da je bilo neslaganja u obitelji ili išta slično.

"On je ceo život živeo ovde s roditeljima. Sestra se odselila s dečkom. Kao mali smo se svi družili. On ima tridesetak godina. Svaki dan je na biciklu. Malo je bio čudan. Bio je spreman da napravi sr*nje. Na prvu se vidi, kada ga vidite, mada ja nisam nikad imao s njim problema. Navodno se to dogodilo još sinoć. Izgleda da nije pucao, jer niko nije čuo pucanj. Tata mu je radio na građevini, mama isto u redu. Svi su tu šetali. Sasvim u redu ljudi. Radili jedan i drugi. To je to kada ti se pomuti razum", saznaje "Jutarnji" od prvih komšija.

Neki navode i da se ubistvo dogodilo još sinoć i da je takvu situaciju u kući zatekla kćerka, odnosno sestra osumnjičenog. Ali, šta se tačno dogodilo i kada, znaće se tokom sutrašnjeg dana.

U toku je policijski uviđaj, a policija je zatvorila ulicu u kojoj se brutalno dvostruko ubistvo dogodilo. Više detalja biće poznato nakon izvršenog uviđaja.