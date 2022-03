Siniša T. (46) upao je pre dva dana u izvor vrele vode Bair kod Bogatića i potpuno izgoreo.

Izvor: Kurir/A.M.

Sinišino telo pronađeno je u utorak ujutru, a prema nezvaničnim informacijama, on je u kanal sa vrelom vodom upao u ponedeljak oko pet sati posle podne, kada se vraćao sa posla.

"On je, inače, zaposlen kao radnik u plastenicima koji se nalaze u blizini, pa je verovatno pijan došao do izvora i upao. Za sada nema indicija da ga je neko gurnuo u vodu. Temperatura vode je veća od 80 stepeni i nesrećni čovek je na mestu ostao mrtav, praktično, on se skuvao u toj vreloj vodi", kaže izvor Kurira.

On je objasnio da je izvlačenje tela iz vode trajalo nekoliko sati.

"Obzirom da je telo u veoma lošem stanju, čekalo se na dolazak radnika sa posebnim mašinama, kako se telo ne bi raspalo u vreloj vodi. Na kraju su ga izvukli zaposleni u JKP Bogatić", navodi se.

Meštani kažu da je Siniša voleo da popije, pa nije isključena mogućnost da je pijan upao u vrelu vodu.

"Svi su u šoku i ne mogu da veruju kakva je tragedija zadesila ovu porodicu. Pre nego što je upao u vodu pričao je s majkom. Žena je došla i zajedno sa Sinišinim poslodavcem ga je tražila i opazili su ga u vodi. Majka je gledala kako joj dete izvlače u komadima", kažu meštani.

Objašnjeno je da je o događaju obavešteno Više javno tužilaštvo u Šapcu, te da je ono naložilo obdukciju koja će pokazati tačan uzrok smrti nesrećnog čoveka. Kanal u koji je čovek upao potiče od izvora geotermalne vode na lokalitetu Bair, a on ni na jedan način nije obezbeđen zaštitnom ogradom.