Predsjednik Srbije je istakao da je mir najbitniji.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da su se najprije na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost razmatrali politički, ekonomski i socijalni aspekti ukrajinske krize, u želji da se ublaže sve posledice ove teške krize. Predsjednik je takođe istakao da Priština traži da Srbija prizna Kosovo, pa otkrio koje kompromise je Srbija predložila.

"Prihvatili smo bezbroj kompromisa. Mi smo pristali da ubacimo organe vlasti, pristali smo da ubacimo da se pita Kosovo za saradnju da omogući OEBSU i na kraju, rekli smo da se stavi oficir za vezu srpske vlade. To je pitanje bezbjednosti, političkog opstanka Srba na KiM. I Bisljimi i neki drugi su govorili da Albanci ne žele da zaustave izbore na KiM. Samo da podsjetim šta smo sve učinili i na šta smo sve pristali. Od nas su bukvalno tražili de fakto priznanje Kosova. Srbija neće priznati Kosovo. Suština je ko traži od kosovskih vlasti pod pokroviteljstvom OEBS. Insistirali su samo na tome da Srbija prizna Kosovo, ali mi nećemo priznati Kosovo", rekao je predsjednik Srbije.

"Srbi sa KiM su me danas iznenadili nešto radikalnijim zahtjevima, ali sam zamolio za strpljenje. Ostaću uz njih iako me preglasaju. Srbi sa KiM gotovo jednoglasno su tražili ne samo da se istupi iz svih institucija, već i da 435 policajaca ode. Ja ih razumijem zbog terora kroz koji prolaze. Pitao sam ih šta ćemo dan posle. Ok, mi ćemo da preuzmemo finansijski teret, ali bojim se da bismo mogli da uđemo u začarani ratni krug", rekao je predsjednik i dodao:

"Neki su čak spremni i na sukob, neki da odu. Jednom kada uđete u tako nešto, povratka nema, i ako uđemo u tako nešto daj da izađemo kao pobjednici. Tražio sam ih za malo strpljenja. Vidjećemo da li možemo to finansijski da podržimo. Nadamo se da će kvinta da osudi ponašanje Prištine, ambasador Rusije je razumio stavove Srbije. Narodu sa KiM sam pokušao da objasnim da neki u regionu igraju igru protiv Srbije, hoće da nam postave zamku i da nas uvedu u sukob, da bi nam uveli sankcije ili još gore, fizički da nam onemoguće da pomognemo Srbima na KiM. Tu vrstu zamke moramo da izbjegnemo. Hoće da nas oblježe kao nekog ko je protiv zapadne civilizacije, hoće da pokušaju nas uvuku u sukobe, i Priština i djelovi Podgorice, Zagreba i Sarajeva", rekao je.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost, posle koje se sastao sa Srbima sa Kosova i Metohije.

Vučić se sastao se i sa ambasadorima zemalja Kvinte. Sastanak sa diplomatskim predstavnicima Kvinte uslijedio je po završetku sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost i razgovora predsjednika Vučića sa Srbima sa Kosova i Metohije.