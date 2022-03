Tijela utopljenika ponekad isplivaju i godinu dana kasnije, rekao je major koji radi na istrazi nestanka Mateja Periša.

Izvor: YouTube/Printscreen/Nestali Matej Periš/MUP.RH

Pripadnici riječne policije i dalje tragaju za nestalim mladićem iz Splita, kojem se svaki trag izgubio u noćnom provodu u Beogradu, dan prije dočeka Nove godine. Komandir policijske ispostave za bezbjednost na rijekama Beograda pri jedinici za bezbjednost na rijekama MUP-a Srbije, major Miloš Kostić, rekao je za "Kurir" da ponekad ovakve potrage mogu da potraju čak i godinu dana.

"Svaka prognoza za to kada bi čovek koji je upao u rijeku mogao da ispliva nije realna, jer sve ide od slučaja do slučaja. Tako imamo da neko tijelo utopljenika bude nađeno za tri dana, neko tek za tri meseca, a nekada može da prođe i godinu dana. Oko mjesta pronalaska tijela takođe nema pravila, jer nekoga nađemo na kilometar od mjesta gdje je upao, a drugog možemo pronaći i na granici", rekao je on.

Potragu za Matejem Perišom na rijeci otežavaju vremenski uslovi, podvukao je major Kostić.

"Rijeka je brza, mi smo na terenu i koordinirano na Savi i Dunavu, u kontaktu smo sa alasima, nautičarima, pecarošima kao i građanima. Potragu otežavaju uslovi, nije nimalo bezbjedno po zimi spustiti ronioca u vodu, a u njoj ima svačega. Balvani, smeće, mulj", nabrojao je on.

Smjena traje po 12 sati, i svaka plovidba je opasna, naročito kada je u pitanju noćna patrola.

"Pravili smo analizu gdje bi mogao da bude čovjek ako se nađe u rijeci. Gdje bi ga struja odnijela, gdje je ljude nosila voda u slučajevima koji su se dogodili u sličnom godišnjem dobu," rekao je on.

Pogledajte rekonstrukciju kretanja nestalog Mateja.

Pogledajte 01:15 Matej Periš Izvor: Youtube/MUP Republike Srbije Izvor: Youtube/MUP Republike Srbije

Kao i jedan od njegovih posljednjih snimaka.

Pogledajte 00:40 Video Mateja Periša na društvenim mrežama Izvor: Instagram Izvor: Instagram

A ovako je njegov otac Nenad govorio o nestanku sina.