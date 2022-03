Prvo oglašavanje i ispovijest Nenada Periša nakon što je napustio Beograd.

Nenad Periš bio je gost emisije "Kec na jedanaest" na K1 Televiziji gdje je zvanično rekao da se vratio u Split nakon što je mjesecima boravio u Beogradu. Kao razlog povratka u rodno mjesto naveo je da je potreban svojoj porodici, kako bi pokušali da se svi zajedno vrate životu kakvim su živjeli prije velike nesreće koja ih je zadesila, odnosno od momenta nestanka njegovog sina Mateja Periša.

Podsjetimo, njegov sin Matej Periš nestao je u zoru 31. decembra. prošle godine u Beogradu. Bio je sa društvom u noćnom klubu Gotik, a zatim je napustio klub iz za sada nepoznatih razloga. Periša su nadzorne kamere snimile narednih desetak minuta, a potom mu se gubi svaki trag na šetalištu uz rijeku Savu. Potraga još traje, a Nenad Periš se tek nedavno vratio u Split.

"Vratio sam se u Split, u moj grad, u moju porodicu. Ali ja sam još uvijek u Beogradu, srcem, i dušom i razmišljanjem. Međutim, život je takav da moram funkcionisati, imam svoju porodicu, svoga sina Mateja i moram sve te činjenice da stavim u realne okvire i nastaviti dalje. Apsolutno sam sa Matejom, koji je tu pored mene, u mojim mislima, u mom srcu, u našem srcu, u srcu moje porodice i ništa se nije promijenilo. Sve ono što sam tražio prvog dana kad sam došao u Beograd to i danas očekujem na udaljenosti od par stotina kilometara", rekao je Nenad Periš gostujući na Televiziji K1,

Otac Mateja Periša je istakao da je non-stop u komunikaciji sa MUP-om Srbije i objasnio je kako je reagovao kada je čuo da je pronađeno tijelo nepoznatog muškarca na ušću Mlave u Dunav kod Starog Kostolca.

"Kada mi je načelnik u MUP rekao da to nije Matej zbog patika i odjeće koje je imao na sebi, prvo sam pomislio na roditelje tog čovjeka, to je nešto najgore što čovjek može da doživi. Ali čovjek je spreman na sve, uz božju pomoć može sve da se prođe", rekao je Nenad.

Nenad Periš je objasnio da kada se čovjek nađe u takvoj situaciji ima samo dvije mogućnosti.

"Ja uopšte nisam bitan, nisam ništa napravio što ne bi napravili svi roditelji koji bi se u ovakvoj situaciji našli. Čovjek kada dođe u ovakvu situaciju ima samo dvije mogućnosti, da potpuno izgubi kontrolu, ali ja sam se našao u situaciji da moram da tražim sina, da ostanem racionalan, moram da pomognem ljudima koji ga traže, moram pomoći mojoj porodici koji od mene očekuju informacije, moram da pomognem sebi, i morate suzbiti emocije koje su vam sve, jer plačom ne možete da pomognete nikom", rekao je Nenad i objasnio što se vratio za Split:

"Moja porodica je funkcionisala u granicama normalnog, moja ćerka je maloljetna, moram voditi računa o njoj. Moj život je bio na pauzi, razmišljao sam samo o jednoj stvari, to nije bio realan život. U Beogradu sam osjetio da moj život ide unazad, više nisam mogao da pomognem policiji, nije bilo rezultata, to je bio razlog zbog kojeg sam se vratio u Splitu. Moram da se vratim u život, da pomognem mojoj porodici i supruzi. Samo, više nikada neće biti isti Nenad Periš, to je drugi čovjek", rekao je Nenad.

Nenad Periš je potvrdio informaciju da se čuo i sa patrijarhom srpskim Porfirijem koji mu je ulio nadu, vjeru i volju daljim izazovima koje će mu život pružiti ali i vjerom da će Matej Periš biti pronađen.

