Izvor: TV Prva

Prošlo je 70 dana od početka potrage za nestalim hrvatskim državljaninom Matejem Perišem u Beogradu. Otac Nenad Periš ne gubi nadu, iako ništa do sada nije ukazalo na to da je Matej živ. Ali, nema dokaza ni da se utopio.

Otac nestalog Mateja Periša, oglasio se za Prvu televiziju i rekao da potraga traje, ali da "već polako prihvata neke stvari". On se najpre dotakao prijave manekenke koja je izjavila da je Mateja "videla" u Nemačkoj.

"Prošlo je dosta vremena, ona se javila da je videla nekoga ko je sličan Mateju, vrlo verovatno i tako... Sličnost je bila velika, ali se na kraju dokazalo da je to bilo pogrešno, ne radi se o mome sinu. Kao i dosadašnje dojave, sve su se pokazale pogrešno. Ne verujem da to ljudi rade iz neozbiljnog razloga, to je plod želje da se pomogne, ali molim da sve što je verovatno prijavi policiji, a ne ono što je stvarno malo verovatno, time zbunjujemo policiju. I to neće dovesti do ishoda koji svi očekujemo", rekao je on.

Policija pretražuje kopno i reku, rekao je Periš.

"Juče sam komunicirao sa policijom i egzaktno mi je rečeno, istraga nije prestala, nemamo zaključak i ona traje po svim dosadašnjim tokovima", rekao je on.

"Policija radi profesionalno i stručno, ne proveravam ja policiju jer im verujem, ne insistiram na podacima koji su nebitni. Ono što je bitno je da je tim koji je oformljen za nestanak mog sina Mateja ima komunikaciju, ja dobijam potrebne informacije o svemu što se prelazi i pretražuje", rekao je on.

Potraga za Matejem Perišem Izvor: YouTube/Nestali Matej Periš

Navodno, biće opet pretražena mesta koja su već bila pretražena.

"Da, radi se o reci, o kućici, živoj vodi... Nije to more, ono što je juče pretraženo neće možda sutra biti pronađeno. Policija i na to obraća pažnju, onda ponavlja pretrage određenih područja da bi eventualno po strujanjima videla gde bi nešto moglo da se nađe. Policija obavlja radnje i po dojavama, jer nije zaključeno konačno da je sigurno Matej ušao u vodu. Verovatno jeste, ali pričamo o čoveku koji se traži i onda ne možemo verovatnoću da uzimamo zdravo za gotovo. Rade se i druge stvari u istrazi", rekao je on.

Na pitanje kako se oseća, Periš je reagovao emotivno. Pomenuo je sina, ali i porodicu koja ga čeka kod kuće, bez vesti o mladom Splićaninu...

"Čujte, ovo je nova faza u ovom iščekivanju. Vreme pokazuje da će se do samog zaključka teško doći. Kako se osećam? Prihvatam neke stvari koje su tako realne, to znači da život na neki način ide, ja još uvek verujem da se može dogoditi srećan događaj, koji svi iščekujemo, znam to i osećam u celom regionu. Da čekamo da se Matej, ako je ikako moguće pojavi živ, ali kažem, sve je to... Prošlo je skoro 70 dana, ja ću prihvatiti svaku istinu jer me samo istina interesuje. Moraću da idem dalje kroz život, to je to. Ja imam porodicu, prošlo je puno vremena, moram pomoći supruzi i vratiti se kolotečini života sa činjenicom da Mateja nema. Biće teško ali, to je život", rekao je on kroz suze.