Sve su veće sumnje da je tijelo u raspadu izvučeno iz Dunava kod Kostolca jedna od žrtava kriminalnog klana Veljka Belivuka.

Izvor: Kurir, Zorana Jevtić

Obdukcija djelova tijela koji su u petak nađeni u Dunavu kod Požarevca biće ipak obavljena narednih dana kada bi vještak mogao da se izjasni o detaljima koji bi razotkrili o kome je tačno riječ.

U pitanju su djelovi donjih ekstremiteta i kičme, bez gornjih ekstremiteta. Prema izgledu ostataka ne može sa sigurnošću da se tvrdi, međutim, indicije policije su da je u pitanju muškarac, srednjih godina i krupnije građe.

Na ostacima su vidljive povrede, kolena su polomljena, po čemu se može naslutiti da je osoba mučena prije smrti. Ovo bi, prema opisu odgovaralo i potencijalnim žrtvama Veljka Belivuka, za kojima se još traga. Među potencijalnim žrtvama nekoliko nestalih, za čije ubistvo nisu pronađeni dokazi u skaj telefonima osumnjičenih.

Podsjetimo, pripadnici klana Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, komadali su leševe ubijenih u štek kući u Ritopeku, a zatim su djelove tijela vezivali za betonske blokove i bacali ih u Dunav.

Ronioci Žandarmerije zbog toga su pretraživali dno Dunava, u potrazi za dokazima zločina, ali nisu imali mnogo uspjeha. Ipak, potraga se nastavila.

Neke od žrtava su, kako su naveli pripadnici klana koji su odlučili da sarađuju sa policijom, nakon ubistva mljeli u mašini za meso, pa onda stavljali u džakove, koje su izručivali u Dunav, te je njihove posmrtne ostatke nemoguće pronaći. No, neke su "samo" ubijali, komadali i bacali u Dunav, pa je ovo možda baš jedna od žrtava klana!

Ono što je posebno "zapalo za oko", uvidom u fotografije izvlačenja tijela iz vode je sljedeće: navodno postoji nevjerovatna podudarnost patike pronađene na izvučenom tijelu sa patikama fitnes instruktora Jova Kecmana, za kojeg se sumnja da je još jedna od Belivukovih žrtava! Iako na fotografiji patike izgledaju izuzetno tamne, skoro crne, pretpostavlja se da je to zbog dugog stajanja tijela u vodi, te da su one, zapravo tamno plave. Veoma slične kao one na Kecmanovim nogama, na jednoj od posljednjih fotografija prije nestanka.