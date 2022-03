Otac nestalog Mateja Periša, Nenad, oglasio se o tijelu koje je u petak pronađeno u Dunavu, a za koje se spekuliše da pripada njegovom sinu.

Izvor: Facebook/24sata/printscreen/MUP RH

Policija je u petak pronašla tijelo nepoznate osobe u Dunavu kod Kostolovca što je potom prijavila i Nenadu Perišu koji je i dalje u Beogradu dok traje potraga za njegovim sinom. Podsjetimo, Nenad Periš, čiji je sin nestao u noći između 30. i 31. decembra prošle godine u Beograd je došao kako bi pomogao istragu nestanka sina.

"Obavijestili su me o tom otkriću, kao što su me obavještavali svaki put kada bi pronašli tijelo ili osobu. Međutim, pronađena osoba je bila u tamnim patikama, a pošto je moj Matej u noći nestanka imao bijele patike, otklonjena je mogućnost da bi to mogao biti on", rekao je Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Srpska policija ima DNK profil Nenada Periša, pa tako može i da identifikuje da li je u pitanju Matej Periš.

"DNK sam dao ubrzo po dolasku u Beograd. Moram reći da je ovo standardna procedura. Nažalost, još uvijek nema podataka o Mateju, a ja ću do daljnjeg ostati u Beogradu. Srpska policija i dalje veoma odgovorno i profesionalno radi svoj posao, kada je u pitanju nestanak mog sina", zaključio je Periš.

Tijelo je koje je otkriveno na obali Dunava, pronađeno je na području Policijske uprave Požarevac i odvezeno je na odjeljenje patologije, gdje će biti obavljena obdukcija, identifikacija i mogući uzrok smrti.

Pogledajte fotografije Mateja Periša: