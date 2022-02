Za Matejom Perišem (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, već više od mjesec ipo dana tragaju svi, od policije, porodice, prijatelja i građana.

Izvor: YouTube/Printscreen/Nestali Matej Periš/MUP.RH

U raznim grupama na društvenim mrežama svakodnevno ljudi objavljuju snimke na kojima je Matej. Video koji je svima privukao pažnju jeste onaj gdje jedan momak pravi rekonstrukciju događaja kobne noći kada je mladi Splićanin nestao.

Tvorac videa je išao trasom na kojoj je bio i Matej, a koja je objavljena u medijima sa nadzornih kamera koje su snimile kretanje mladića. Uporedno sa tim snimkom je pokazivao mnoge nelogičnosti. Sudeći po snimku koji je momak napravio, nova misterija je tu! Gdje je Matej i da li je živ, ostaje da saznamo.



"Danas je 43 dan od momenta kada je Matej nestao. Dakle, što je greška jesu stepenice kojima je Matej izašao u Karađorđevu ulicu. Ono što smo odgonetnuli, jeste školsko dvorište u koje je Matej utrčao. Ovdje slijedi objašnjenje, na videu se vidi kako momak istrčava iz prolaza, ali to nije prolaz to je kapija.

On na snimku istrčava lagano, kao da nema prepreka. Mi smo provjerili kapije, ali su bile zaključane nekoliko dana, a sada je misterija zašto je kapija tu noć bila otključana? Kako je baš tu noć kapija bila otključana, a drugim danima je zaključana.

To su dve kapije koje su zaključane, a na snimku se vidi kako on prolazi bez ikakve prepreke, nije je ni preskočio. To nije prolaz kao što se priča, to je prolaz. Nova teorija jeste da li je čuvar škole vidio Mateja, i tu je prozor prema kojem je Matej mahao. Postavlja se pitanje da li je noćni čuvar možda razgovarao sa momkom i možda on nešto zna", rekao je momak u videu.

"Pored se nalazi parking i klubovi, sve je prostrano i to je dio gdje se on penje na stepenice. Kome se Matej javljao, kako je prošao kroz kapiju, i da li čuvar škole ako ga ima nešto zna, ostaje misterija" zaključio je momak u videu.

Podsjetimo, MUP Srbije neumorno traga za momkom, a u akciju potrage se uključila i hrvatska policija koja je dva puta bila u Beogradu. Sve vrijeme, Matejev otac Nenad Periš je u Beogradu i iščekuje vijesti o sinu koji je nestao u decembru mjesecu.