Nenad Periš, otac nestalog mladića Mateja Periša, otkrio sve o neobičnom susretu u Beogradu, koji ga je rasplakao!

Izvor: TV Prva

Čitav region prati priču o nestalom Mateju Perišu i svi se nadaju srećnom raspletu događaja. Ali, paralelno sa tim koliko se u medijima govori o potrazi, nemoguće je ne čuti komentare koji se tiču Matejevog oca, Nenada.

O njegovom ponašanju komentarisali su mnogi, dirnuti time koliko se u ovim užasnim okolnostima koje su ga snašle Nenad ponaša dostojanstveno. Njegove izjave su uvijek odmjerene, nikada oštre, a čini se da ima razumijevanja i za sve one koji iz ovih ili onih razloga šire neprovjerene informacije o njegovom sinu. Kako kaže, on ne vjeruje da to ljudi rade iz nekih pogrešnih razloga, a u svojim pojavljivanjima u javnosti je više puta zahvalio za svu podršku koju je dobio od ljudi.

U Jutarnjem programu na TV Prva, gdje je Periš iznio nove informacije o ovom slučaju, voditeljka mu je jasno stavila do znanja ima zaista veliku podršku svih ljudi i da su svi dirnuti njegovim dostojanstvenim ponašanjem.

"Ja osjećam to što govorite, ovo nije fraza, znam da to ljudi osjećaju, to je nevjerovatno kolika je ta podrška, to je nevjerovatno koliko ti to u nekim momentima kada si pao to znači. Htio sam reći ovo – policija radi svoj posao, to mogu potvrditi gdje god treba, neću to nikad prestati da ponavljam. Oni rade ono što treba kao ljudi i kao profesionalci, i za to im hvala.

Što se tiče mog odnosa prema javnosti, vjerujte, ja bih najradije otišao u neku šumu i šetao, nije mi do javnosti, svaki put proživiš neke stvari i vrati te još dublje, ali ja se moram javiti zbog ljudi koji očekuju neku vijest, koji saosjećaju sa mnom. Moja je prijateljska dužnost da ljudima kažem istinu", rekao je Periš, a onda se rasplakao govoreći o jednom susretu koji se dogodio u Beogradu.

"Bio sam prije neki dan u šetnji u zalivu dolje, šetao sam i jedan čovjek stariji je prošao pored mene, pogledali smo se, ja nisam shvatio da me prepoznao i nastavili smo da šetamo u krug i sreli smo se opet. On me pita ’jeste vi Nenad’, ja kažem jesam. Kaže ’ne znam šta bih vam rekao, ali ako mogu nešto bih vam poklonio’, i pokloni mi jednu čokoladicu. I šta sad reći, on je poklonio cio sijvet, to nije bila čokoladica, to je bio cio svijet.To su bile sve emocije koje je mogao da mi da, to je to. Zato moramo biti bolji ljudi, ne smijemo nikad zaboraviti da neka čokoladica znači cijeli svet", ispričao je otac nestalog mladića brišući suze.

Pogledajte 01:22 Otac Mateja Periša o čoveku koji mu je "poklonio ceo svet" Izvor: TV Prva/Screenshot Izvor: TV Prva/Screenshot

On je dodao i da smo "svi ljudi, samo nekad to zaboravimo".

"Nismo ni krivi, dogodi se, ali treba živjeti punim plućima, voljeti ljude, biti iskren, život je lijep", poručio je. Pogledajte i prethodni put kada su Nenada ophrvale emocije u programu uživo, postavio je samo jedno pitanje!