Nenad Periš tvrdi da Matej nije koristio droge, ali i da je sasvim siguran da njegov sin nije nameravao svojevoljno da uđe u vodu.

Izvor: PrvaTV/Screenshot

Mladen Mijatović objavio je najnovije informacije iz istrage o nestanku Mateja Periša, tvrdeći da je mladi Splićanin sa drugarima, prije dolaska u Beograd nabavio siintetičku drogu, spid, kao i da su to konzumirali kobne večeri prije odlaska u klub "Gotik". Takođe, Mijatović je naveo nije prvi put da Matej nestane iz kluba i da su se ranije dešavali slični ispadi, kada ga nije bilo po 15 sati. "To je dokaz da im drogu niko nije sipao u piće, već su je sami nabavili, a ko se te noći drogirao, još uvek nije utvrđeno", naveo je Mijatović.

Nenad Periš, otac Mateja, demantuje ovakve navode, tvrdeći da on najbolje poznaje svog sina:

"Apsolutno nije istina da je koristio droge, to sam više puta govorio. Takođe, nije istina da je nestajao od kuće od izlaska, valjda bih ja kao otac znao za to. Stvarno ne znam odakle te informacije. Sa policijom sam se poslednji put čuo u petak, nisu mi ništa tako rekli. Rekli su mi da je urađena istraga poruka Matejevih prijatelja, hteli su da istraže i memoriju Matejevog telefona, ali u tome nisu uspjeli", navodi Nenad Periš za Mondo i dodaje:

Vidi opis OGLASIO SE NENAD PERIŠ - EVO ŠTA JE REKAO ZA MATEJA I DROGU: 1 stvar mu je JAKO ČUDNA, otkrio šta policija NIJE USPJELA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Republike Srbije Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MUP Republike Srbije Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MUP Republike Srbije Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MUP Republike Srbije Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MUP Republike Srbije Br. slika: 5 5 / 5

"Meni je jako čudno to sa signalom mobilnog telefona. On je uhvaćen samo jednom kod Velikog ratnog ostrva, da bi se uhvatio signal, telefon mora biti negdje na površini, ako se povezuje sa kretanjem Mateja, znači i da je on bio negdje na površini. Ne znam šta pametno da kažem. Istraga je proširena i na Smederevo i Pančevo, policija daje sve od sebe", rekao je on.

On je zaključio da Matej nije sigurno namjeravao da skoči u vodu svojevoljno:

"Da je hteo da skoči u vodu, skočio bi čim je izašao iz kluba, ne bi izašao u majici, trčao, zaustavljao taksi, on je htjeo negde da stigne", zaključuje otac za naš portal.