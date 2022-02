Smanjen vodostaj rijeke olakšava pristup. Tok rijeke je sužen, širina nije ista kao kada je voda nabujala i u punom kapacitetu.

Izvor: MUP Republike Srbije/MUP RH

Potraga za Matejom Perišem traje više od mjesec dana, a uprkos korišćenju najsavremenije opreme, detaljnog analiziranja kretanja mladog Splićanina, češljanje obale Save i Dunava, nije se ušlo u Matejev trag. Član Mreže za opasnost, Igor Jončić koji je uključen u potragu od samog početka, kaže da bi smanjen vodostaj rijeke mogao da olakša potragu.

Mreža za opasnost krenula je u potragu za Matejem 3. januara, od Kule Nebojša, Izvršena je pretraga terena koja je podrazumijevala priobalni potez od Beton hale, mjesta za koje su stigle prve informaciju da je moguće mesto gdje je Periš ušao u vodu.

"Od tog trenutka je krenula kompletna pretraga cijelog nizvodnog toka. Vrlo zanimljivo što možete vidjeti sada ovdje je da je ovo sve bilo ispunjeno vodom, do ovog bedema. Sada je već situacija drugačija i već se tada situacija počela mijenjati. Vodostaj je postao sve niži. Nizak vodostaj sa sobom nosi mogućnost mnogo više potencijalnih mjesta gdje može doći do zadržavanja bilo čega što slobodno pluta vodom. S druge strane, ono što je bilo zakačeno dok je bio vodostaj viši, kada opadne, može doći lakše do isplivavanja", objasnio je Jončić.

Dodaje da su u potrazi koristili i termovizijske kamere, koje olakšavaju potragu noću, a da se i dalje vrši pretraga gradske strane obale Dunava i Save.

"Mi pretražujemo ovu gradsku stranu pa nizvodno zato što je prekoputa "Veliko ratno ostrvo" koji je prirodni rezervat i zaštićeno je mjesto. Pristup je samom tom mjestu specifičan. Potrebni su čamci koje mi zasad nemamo na raspolaganju. Nedavno smo dobili jedan koji se tek treba pustiti u rad. Nismo ga odmah pustili u rad jer se rijeka povukla pa nam je otvorila mogućnost pretrage određenih djelova pješački", objašnjava Jončić i dodaje:

"Sada jeste lakše za pristup. Tok rijeke je sužen, širina nije ista kao kada je voda nabujala i u punom kapacitetu, ali onda postoji i živo blato, skrivene jame, svašta nešto što je i opasno. Vrlo oprezno radimo tu potragu. Trudimo se da nam ništa ne prođe, a da se ne pregleda detaljno. Otpočetka smo radili pretragu tako što smo raščišćavali građu, odguravali velike balvane, sve što se zadržavalo duže vrijeme", zaključio je jončić za Večernji list.