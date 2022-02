Mika Aleksić je tri i po sata iznosio odbranu, a advokat oštećenih djevojaka Jugoslav Tintor iznio je detalje iz sudnice.

Učitelj glume Miroslav Mika Aleksić u srijedu je započeo iznošenje odbrane u slučaju optužbi bivših polaznica za seksualno zlostavljanje. Aleksiću se na teret stavlja više silovanja i polnog uznemiravanja, o kojima su prve progovorile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić. Advokat oštećenih djevojaka, Jugoslav Tintor, gostovao je u Jutarnjem programu i opisao kako je izgledalo iznošenje odbrane.

"Ovo je prvi put da možemo da razgovaramo jer više nema tajnosti istrage i novinari ne saznaju o toku postupka na osnovu izjava. U sudnici je bilo dvadesetak novinara iz različitih kuća i meni je drago da vidim na koji način oni razumiju 3,5 sata iznošenja odbrane okrivljenog. Moj utisak, lični, je da je to bilo predavanje a ne odbrana. Svako ima pravo da se brani na način koji smatra najpovoljnijim i on ne može biti ograničavan u tom smislu. Ja nisam tu da dajem savjete, ocjene ili da ukazujem da to možda nije bio najbolji put. Novinari su primijetili da je sudija deset puta vraćala priču na temu. Mi ovdje pričamo o optužbi, o činjeničnim tvrdnjama, a okrivljeni ima svoj koncept odbrane. Raznih je tu bilo misli koje se započnu, pa po meni, ne završe nekom poentom", rekao je on.

Aleksić je u odbrani rekao da su djevojke imale loše odnose u porodici, sa očevima, i navodno izjavio da se majka jedne od njih bavila prostitucijom. Advokat je kazao da se od okrivljenih očekuje "sve moguće" kada je odbrana u pitanju.

"Ja sam očekivao, čekamo tu odbranu prilično dugo, kada me neko pita, očekivao sam sve moguće. Nije to samo o očevima bilo već raznih tvrdnji, a nijedna nije dovršena do kraja", rekao je on.

Mediji su prenijeli i da je Aleksić, navodno, rekao da ga je Milena "zavodila". Tintor dodaje da je bilo mnogo tvrdnji i priča koje Aleksić ima pravo da iznese, ali da po njegovom utisku nedostaju činjenice.

"To ćemo sve vidjeti, sve on krene, započne i ne dovrši. Kaže da je ovo projekat protiv njega, ali ne kaže zašto, niti čiji... Pa kaže ovo je spoj različitih interesa, moći i novci. Pa, kojih? Čijeg novca? Hajde, ako imaš nešto da kažeš. To u sudnici nismo čuli. Ima sklonosti ka dramaturgiji, i kada odbrana daje neke izjave oni sve nešto nagovještavaju. Kao, čuće se. Ali ovo je momenat u postupku kada okrivljeni, javno i neometano, kaže šta ima u odnosu na ono što mu se stavlja na teret", rekao je on.

"Nije na meni da dam ocjenu, ponavljam, ali kada dođe i kaže - ja vidim da je to sindrom lažnih sjećanja, znate kako, postoje ekspertski timovi koji su vještaci u postupku, oni procjenjuju kazivanje, sjećanje, konfabulaciju, iskrivljenu memoriju... Oni su vještačili sve oštećene i utvrdili da toga nema. Da li je on kao okrivljeni veći ekspert od eksperata? Bilo je tamo psihologije, pedagogije, raznoraznih citiranja, od Vebera do Jerotića. Ali ono što meni kao nekome ko se bavi krivičnim pravom, nedostaje, to je egzaktno. Činjenične tvrdnje i dokazi. To nismo čuli", rekao je on.

Ispred suda bio je protest podrške djevojkama koje su Miku optužile...

...a njihov advokat rekao je da u ovakvim procesima izjave okrivljenih ne smiju da se doživljavaju lično.

"Ja sam objasnio da se ne treba upuštati u ovo. Kada se neko brani u postupku, ne treba ni iz pozicije oštećenog doživljavati to lično i direktno. On će pokušati na svaki mogući način da izvitoperi i relativizuje ono što je na stolu. Znate, i u postupcima, i njegov branilac takođe ima neke zakonske mogućnosti. Sve je to uobičajeno, nije ovo ništa novo. Jeste mi bilo neuobičajeno da se tri i po sata sluša iznošenje neke priče, koja na momente bude interesantna, ali nema direktne veze sa onim što je tema. Nisam imao prilike često da čujem takav način odbrane", rekao je on i prokomentarisao još jedan postupak odbrane.

"Daću vam primjer. Ako vam se stavlja na teret da li ste nešto radili ili niste, a vi sat vremena pokušavate da objasnite da ste režiser a ne učitelj, i da to nije bila škola. Da biste se branili od krivičnog djela obljube zloupotrebom položaja, to činite dokazujući da vi niste bili u odnosu učenja. Umjesto da date kontekst, vi praktično držite drugu liniju odbrane a to je da to nije bila škola i da vi niste nastavnik. Procjena je suda da li jeste, ili nije bila škola. Ali ono što se pokušava plasirati je da taj studio, kako je registrovan, u APR-u nije upisan sa djelatnošću ustanove za edukaciju. U tom smislu se kaže da nije škola, obavezna je samo osnovna kako on kaže, svako je mogao da dođe i ode... Neću da dajem ideje odbrani ali mislim da to nije pravi put", rekao je on.

"Krivično djelo ne podrazumijeva samo osnovnu i srednju školu i fakultet, zna se na šta je zakonodavac mislio rekavši 'ko koristi položaj i zloupotrebljava ga, a taj položaj se zasniva na određenom odnosu koji se uspostavljen u procesu učenja', neću ja na pola odbrane da iznosim utiske", rekao je on.