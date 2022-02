Vođe zloglasnog klana za mobilne plaćale od 600 do 1.000 eura i preuzimale ih u jednoj kafani u Beogradu, a kad su im stavljene lisice, njihov čovjek ih ugasio, prenosi Kurir.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Skaj telefoni koje su koristili Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su označeni kao organizatori kriminalne grupe koja je optužena za pet ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje, "sprženi su" istog dana kada je njima 4. februara prošle godine policija stavila lisice, saznaje Kurir.

Kako otkrivaju, istražitelji su pronašli I. K., koji im je vodio naloge na telefonima za tajnu komunikaciju, i on je priznao da je imao nalog da telefone uništi ukoliko se dogodi da budu uhapšeni.

Slali slike mučenja

Pripadnici klana preko aplikacije Skaj razmjenjivali su poruke u kojima su govorili o pripremama otmica i likvidacija, metama, načinima na koje su mučili žrtve. Razmjenjivali su i fotografije iskasapljenih ljudi iz kuće strave u Ritopeku, jer su bili uvjereni da je nemoguće pratiti i presretnuti ovu komunikaciju - kaže sagovornik za Kurir i podsjeća da je svako od pripadnika grupe imao svoj nadimak na telefonu.

Izvor: Kurir.rs

Belivuk je bio Soprano, Marko Milljković Kratos, a različite nadimke dali su sebi i ostali njihovi saradnici, saznaje Kurir.

Tokom prikupljanja dokaza protiv pripadnika klana, istražitelji su otkrili i ko je čovjek koji im je instalirao i prodavao Skaj telefone. On je saslušan i objasnio je da je upoznao dvojicu organizatora kriminalne grupe, kao i njihovog bliskog saradnika, IT stručnjaka Srđana Lalića, kada je na stadionu Partizana trebalo da im instalira igrice. Navodno, tada je počeo da im prodaje i Skaj - objašnjava Kurirov sagovornik.

Presretnute poruke

"Lutko, Meksiko usred Beograda"

Marko Miljković, kako je otkriveno tokom prikupljanja informacija tokom praćenja aplikacije Skaj, posle zločina u Ritopeku slike iskasapljenih žrtava slao je nepoznatoj osobi. - Daj da ti pošaljem slike klanice da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu, jer ih samo ja imam - pisao je u poruci uz slike. - Sve su bili krvnici, ne neki civili - pisalo je u drugoj poruci. - Moram na put malo da se odmorim, odlepiću, brate! Samo s leševima blejim, čudno mi je kad vidim živog čoveka - napisao je Miljković u poruci koja se navodi u optužnici, a koju je poslao nepoznatoj osobi. Poruke sličnog sadržaja slao je i Belivuk. - Vidi, lutko, Meksiko usred Beograda, ha-ha-ha - pohvalio se Belivuk u jednoj od poruka koju je poslao uz sliku iskasapljenog tijela.

Telefone im je "pravio" i ostavljao u jednoj kafani u Beogradu, u kojoj su ih oni preuzimali i plaćali mu 600 do 1.000 eura.

"Bili su mi klijenti. Rekli su mi, ako im se nešto desi, tačnije ako budu uhapšeni, da telefone "spržim". Kada sam u medijima 4. februara vidio da su uhapšeni, to sam i uradio, uništio sam njihove telefone" - priznao je navodno na saslušanju čovjek koji im je prodavao telefone, saznaje Kurir.

Prema riječima Kurirovog sagovornika, on je objasnio da mu za to nisu trebali telefoni, tj. da nije morao fizički da ih ima u rukama, već je to uradio preko sajta koji je koristio za tu aplikaciju, koja je ubrzo posle hapšenja Belivukove kriminalne grupe ugašena i više ne postoji.

Sve je obrisano, ali...

Objasnio je da je jednostavno, klikom na jedno dugme na sajtu, tj. internet platformi firme koja je bila vlasnik Skaja, ugasio je njihove telefone. To je praktično značilo da su svi podaci, kontakti, slike, poruke koji su bili u njima istog trenutka obrisani i da su telefoni prazni - objašnjava izvor za Kurir.

Međutim, prema njegovim riječima, vođe zloglasnog klana očito nisu mogle ni da pretpostave da su već na mjerama stranih i domaćih službi, koje su dotad već uspjele da iz njihovih telefona skinu tajne poruke i jezive fotografije žrtava.