"Ogorčen je zbog stvari koje su se desile. Ima veliki strah od oca, plaši se policije."

Izvor: YouTube/TV Avala/Mup RH/ Screenshot

Parapsiholog Robert Kajsler tvrdi da je Matej Periš živ i da se nalazi skriven na nepoznatoj lokaciji u okolini Beograda.

"Po mojoj viziji Matej je živ! Sakriven je, trenutno je u Srbiji, tačnije u okolini Beograda. Ogorčen je zbog stvari koje su se desile. Ima veliki strah od oca, plaši se policije i nasmrt je izgubljen... ili pije ili nešto koristi, ali mu se misli mogu jasno pročitati. Maja je još u Srbiji, jer Mateju treba pomoć. Otac je 80 odsto ubijeđen da mu je sin živ i sumnja na tu djevojku", rekao je on prije nekoliko dana za "Glas javnosti".

Kajsler je potom dao opširan intervju za TV Avalu i detaljno objasnio šta on "vidi" i zna da se dogodilo sa Perišem.

"Matej je živio moderan život na starinski način. On je brinuo o sebi, dobre duše, dobrog karaktera. On je bio organizaor da se ode u Beograd jer mu je bilo obećana poslovna ponuda od strane drugarice Maje koja je već radila u Beogradu. Na drugom mjestu je bio provod i doček Nove godine. Maja i Matej su godinama u kontaktu a sudeći prema mojoj viziji i u ljubavnoj vezi koja nikako nije štimala. Maja mu je suviše obećavala, a na kraju malo nudila. Bio je to problem još u Hrvatskoj. Bio je ogorčen na tu vezu. S obzirom na to da su radili isti posao, plan je bio da dođe u Beograd i da usavrši taj posao. I dodatno da dočekaju Novu godinu zajedno", rekao je Kajsler.

On je rekao da se Maja sem turizmom bavi i dodatno i nelegalnim poslovima i u to je htjela da uključi i Mateja.

"Majina i Matejina komunikacija je bila i prije Gotika. Nije bio samo taj jedan poziv iz Gotika. Bilo je tu i prije odlaska u klub više poziva, više prepiski porukama. Matej i njegovo društvo odlaze u restoran da jedu. On je znao Majino kretanje, ona je znala gdje su oni. Ništa tu nepoznatog nije bilo. Matej i njegovo društvo večeraju u restoranu i znalo se da će ići u Gotik i nije trebalo zvati Maju da bi se o tome odlučivalo. To je već bilo odlučeno. Ti momci odlaze sa Matejem u Gotik gdje kreće zabava. Matej je imao dogovor sa Majom da se vide te večeri. To viđanje nije imalo veze sa poslom već se ticalo njihovog ljubavnog života. Maja je bila u poslu i okačila je sliku na Instagramu da mu da do znanja da je tu i da radi. To znači - ne smetaj. Onda Matej po pravilu kasnije pošalje poruku i pozove da je pita gdje je. Dakle nije se desilo da čim je slika objavljena na instagramu da je Matej zvao da je pita gdje se nalazi. To nije tačno. On je nju zvao, ali ne da pita gdje da se vide, nego ju je zvao da pita gdje je - u smislu - kasniš. Bio je poziv i poruka", rekao je Kajsler.

On tvrdi da je Matejevo društvo neiskreno jer su znali šta se dešava i da je Matej u kontaktu sa Majom.

"U tom čekanju da se Maja javi Matej je bio ponovo ogorčen. I onda mašta radi, ljubomora se umiješala, pio je alkohol. I onda dođe do izliva tuge, zabrinutosti i pitanja - zašto je nema, zašto me izbjegava, a dogovorili smo se. To se dešavalo i u Hrvatskoj. Njegovo društvo prema mojoj viziji su dobri prijatelji sa Matejem, ali su bili neiskreni u svojim iskazima koje su dali policiji. Društvo je bilo vrlo dobro upućeno da je Matej bio očajan jer mu se Maja ne javlja", reko je Kajsler.

Prema njegovim riječima Matej posle određenog vremena kreće na dogovoreno mjesto.

"On ne ide u nepoznatom pravcu niti luta po Beogradu već direktno ide na dogovoreno mjesto gdje je trebalo da se nađe sa Majom. U tom momentu on ostavlja jaknu i kaže drugu. Nije tačno da se nikome nije javio prije nego što je izašao. Potom kreće da što prije stigne. Zbog toga zaustavlja i taksi, ali mu to nije uspjelo. Po njegovom trčanju se vidi da je pod dejstvom alkohola, vidi se da gubi balans, vidi se kako je hvatao kvaku na vratima od taksija. Matej dolazi do tog restorana gdje su se dogovorili. Ono što nismo vidjeli na video nadzorima gdje on pita gdje je taj restoran kako bi ga ljudi uputili. Kad Matej stiže do te lokacije vidi se da on obilazi oko restorana hodajući i trčeći. Tada silazi niz stepenice na tu terasu gdje je i bio dogovor da se nađu. Tu terasu bi trebalo prikazati kako izgleda preko dana. Jer one noći kad se Matej spušta na nju vidi se mrak i rijeka. I onda to budi još više ljudsku maštu - terasa, rijeka, kraj. Ljudi odmah pomisle - skočio je ili ga je neko gurnuo", rekao je Kajsler.

Ipak on naglašava da bi to mjesto gdje je snimljen Matej trebalo pogledati kada je dan.

"Kad dođete na tu terasu vi imate dvije opcije ili na šetalište ili na rijeku. Ako skočite tu ili upadnete tu je plićak i onaj koji bi upao bi se više povrijedio od udarca. Tu ne možete da se udavite. Kad siđete vi možete lijevo ili desno na šetalište. Matej dolazi na tu terasu, pogleda lijevo-desno i vidi Maju. Preskače lijevu stranu obale i ide šetalištem da bi se sreo sa njom", rekao je Kajsler.

KO JE ROBERT KAJSLER? Robert Kajsler, koji po majci vodi porijeklo iz Srbije, kaže da u Americi radi za policiju na razrješavanju ubistava, kidnapovanja i slučajeva nestalih osoba. "Tačnost u struci parapsihologije je od 87 do 93 odsto. U Americi imam svoju firmu i rehabilitacioni centar. Za 20 godina rada imao sam oko 1.300 klijenata samo sa prostora bivše Jugoslavije, koji sada žive u inostranstvu", kaže Kajsler.

Napominje da kada je Matej došao do Maje ona nije bila sama.

"Ali u mojoj viziji ne vidim da je došlo do nekog fizičkog obračuna posle koga bi Matej završio u vodi. Maja je bila sa više osoba tu. Bilo je i muških i ženskih osoba. Inače, Maja je vrlo zaštićena osoba u Srbiji. Morate da shvatite da nije smjelo da ispliva da su Matej i Maja bili u bilo kom kontaktu. Ona se nadala poteškoćama i problemima. Njena izjava je potpuno neosnovana".

"Ona se nije smjela pominjati u javnosti jer bi to bila katastrofa kao što se i desilo. Zato je Maja prije toga ugasila sve društvene mreže jer je znala da ako to procuri da će biti problema. Matej je takođe živio od tog novca i zato nije bilo dobro spominjati Maju", objasnio je Kajsler.

On kaže da je probao da "locira" tu žensku osobu kod koje je navodno Matej bio sakriven.

"Maja zna cijelu situaciju vrlo dobro. Meni reklama ne treba. Ovo radim preko 20 godina. Maja zna sve. U jednom trenutku sam detektovao da razmišlja o tome da pobjegne iz Srbije i kako da zaštiti Maju jer je ona bila eksponirana u medijima. To je njima otežalo taj plan. Kao i video nadzori Matejinog kretanja. Matej je bio na čuvanju kod Majine prijateljice. On nju ne zna od ranije".

Pogledajte rekonstrukciju kretanja Mateja Periša.

Pogledajte rekonstrukciju kretanja Mateja Periša.

Rekonstrukcija kretanja Mateja Periša u noći nestanka

"Mene sada praćenje njegovih misli me zbunjuje jer je to kao kad bi gledali neki film pa stisnuli pauzu. Sve informacije koje dobijam su iste - želi da pobjegne, želi da zaštiti Maju. Nema nikakvih promjena u njegovim mislima što po mom zaključku nije dobro. Nažalost dobijam sve iste informacije. Jedina nova informacija je da želi da nadmudri policiju", rekao je Kajsler.