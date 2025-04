Poznati francuski teniser Žil Simon surovo iskreno govorio o igri Novaka Đokovića, kao i o njegovoj budućnosti

Izvor: Profimedia/ Pauline Ballet / KMSP

Bivši teniski "Broj 6" Žil Simon (40) aktivno prati mečeve Novaka Đokovića i vidi da najvećeg tenisera svih vremena muči "fizički izazov" nastupa na najvišem nivou u kasnim tridesetim.

"Ako postoji jedan teniser koji zna kako se to radi, onda je to Novak, ali Novak se bori protiv nečeg što je teško i što ne možeš da kontrolišeš - a to je vreme", kazao je on.

"Vreme ide samo u jednom pravcu i on radi mnogo na tome da bude što zdraviji. Njemu tenis nije problem, stvar je samo u njegovom telu", dodao je Simon.

Francuz je uveren da Novak neće moći da osvoji 30 grend slem trofeja, kao i da će i dalje biti perioda u kojima će Nole moći da pobedi sve. "Zato sam jednom rekao da neće osvojiti 30 grend slemova. Ako bude stigao do 25, to je maksimum. Danas to shvatamo, da vreme zahvata sve i da on to sada shvata. Siguran sam da je to shvatao i ranije, ali da sada to oseća. To vidimo još i više nego ranije, ali imaće nekoliko dobrih nedelja, a kada je tako, znajući kakav je igrač - može da osvoji bilo šta", dodao je Simon.

"Dajete sve od sebe, ali telo ne reaguje kao pre"

Vidi opis "Novak se bori protiv nečeg veoma teškog": Njegov decenijski rival vidi u čemu je najveći Đokovićev problem Novak Đoković na turniru u Majamiju Novak Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Tennis TV/Screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Skinuo mu je Francuz kapu za osvajanje olimpijskog zlata prošle godine.

"Mislim da je to bilo ogromno ostvarenje. Ne shvatamo da je to bio njegov glavni cilj prošle sezone i bio je spreman da odigra takvih nedelju dana. To je ludo i govori nam koliko je mentalno snažan. Kada su u pitanju grend slemovi, ostalo ih je još tri i sledeće godine biće godinu stariji. Videćemo šta će moći da uradi, ali biće mu potrebna i sreća".

"Mislim da polako počinje da shvata, jer se verovatno sprema kao i ranije i sve može da kontroliše, ali kada starite, onda postoje nedelje u kojima dajete sve od sebe, a vaše telo ne reaguje isto kao pre. Pripremaće telo za grend slemove, jasno je da želi da osvoji još jedan takav trofej. Hajde da vidimo da li će uspeti, ali to su mečevi na pet setova, to su turniri od po dve nedelje, nisu to Olimpijske igre, u kojima je sve stalo u nedelju dana i igralo se na dva dobijena seta", kazao je on za "Tenis 365"

Đoković i Simon odigrali su 12 međusobnih duela u razmaku od skoro jedne decenije (2008-2017) i Srbin je pobedio u 11, dok je Francuz uspeo da slavi samo u prvom, odigranom u Marseju 2008. godine. U prvoj fazi karijere sretali su se u četvrtfinalima Mastersa, a u kasnijoj fazi samo na počecima turnira. Simon je završio karijeru 2022, posle 20 godina, nakon 14 osvojenih trofeja i zarađenih 16 miliona dolara na turnirima.

Sa druge strane, Novak posle poraza u finalu Majamija stiže iz Amerike u Monte Karlo, gde će od 6. aprila očeuje njegovo učešće na prvom turniru na šljaci u sezoni, Mastersu u kneževini.