Detektiv Braca Zdravković oglasio se povodom slučaja Mateja Periša i otkrio potencijalne nove detalje.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/MUP RH

Za svakog roditelja nema bitnije i važnije stvari nego da sazna istinu, kakva god ona bila, rekao je Braca Zdravković, privatni detektiv u Srbiji, koji je u ovom poslu decenijama i radio je i na slučajevima čudnijima od nestanka Mateja Periša. Detektiv Braca ima i svoju emisiju na Jutjubu pod nazivom "Čudne priče", u kojoj na temelju bogatog iskustva analizira dostupne informacije o Mateju i objavljuje što je on uspeo da sazna iz svojih izvora.

Jedan je od prvih upozorio na detalj taksista sa snimke i slučaj Matejeve prijateljice koji je krenuo čudnim tokom nakon što se ispostavilo da je u njenom iskazu neobičan detalj o parkiranju na snegu i ledu kojih te večeri nije bilo. On je sada otkrio da ga je nedavno kontaktirao dečko koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

"On kaže da su ti momci vrlo živahni, jesu dobri momci, ali momci koji idu na provod u stranu zemlju su živahni mladići. Između ostalog, rekao mi je da je to društvo i u Splitu imalo međusobne opklade da neko može da uradi nešto zbog nečega, u današnje vreme to se zove izazov. Ovaj može preskočiti toliko, ovaj može skočiti s tog i tog mosta", ispričao je detektiv.

Iz te tvrdnje nije jasno da li priča o prijateljima koji su bili u društvu s kojim je Matej bio u Beogradu ili o prijateljima s kojima se družio u Splitu.

"Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mesto i napravi stotinak sklekova. Možda je ovde u pitanju bila triatlon opklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva otrčao kilometar i po, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog opklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego dečka iz Splita koji mi je to poslao", ispričao je detektiv Braca i dodao da on odbacuje mogućnost samovoljnog skoka u Savu i plivanja, jer tvrdi da s tog mesta u Savu niko ne može da skoči svojevoljno i preživi.

Kaže kako je na ovom delu Dunava u zadnjih 30 godina bilo stotinak nestalih, on je bio zadužen za taj sektor i radio je na mnogim tim slučajevima. Otkrio je zašto smatra da bi Mateja trebali tražiti i uzvodno. Setio se slučaja nestalog čoveka pre 30 godina i razgovora s tadašnjim načelnikom.

Vidi opis MATEJEV DRUG ZVAO DETEKTIVA I POVERIO MU SE! Nova informacija u slučaju nestalog Splićanina - da li je ovo KLJUČ svega?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Rekao mi je: 'Jesi li, Braco, obavio sve?' A, ja mu odgovorim onako pun sebe: 'Da, načelniče. Obavestio sam sve stanice nizvodno da je taj i taj nestao'. On me pogleda čudno i kaže: 'A, što je sa stanicama uzvodno i svim rečnim pritokama Dunava uzvodno i nizvodno?' Ja mu u čudu kažem: 'Načelniče, voda ide prema Crnom moru, a ne prema Beču'. Odgovorio mi je: 'Ako jednog dana budeš imao ambicije da sediš u ovoj fotelji, moraš da naučiš da nekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno'. Ja mu kažem da ga nisam shvatio.

On mi odgovara: 'Zato i nisi trenutno načelnik. Ali mlad si i možda shvatiš jednog dana. Upravo su nam javili za slučaj nestalog čoveka koji je pronađen uzvodno. Kako? Zakačio se za jedan od brodova i pronašli su ga uzvodno'", ispričao je.

"Zato ga treba tražiti i uzvodno jer nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep i ode tako sve do Beča", zaključio je detektiv.

Podsetimo, Matej Periš (27) nestao je u Beograd u noći između 30. i 31. decembra, a otkako su njegovi prijatelji prijavili da ga nema, ceo region je na nogama. Matejev otac Nenad Periš je i dalje u Beogradu, a kako je rekao, neće otići dok ne pronađe svog sina.