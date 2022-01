Snajperista koji je trebalo da stigne preko teritorije BiH i puca na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imao je obezbijeđenu logistiku u Beogradu.

Izvor: Kurir/Marina Lopičić

U pitanju su ljudi bliski kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića čiji je mentor i organizator atentata Radoje Zvicer - u bjekstvu!

Sumnja se da je Zvicer izdao nalog za ubistvo predsjednika Srbije, a monstruozni plan osmislio je navodno sa svojim najbližim saradnicima Milanom Vujotićem, ali i R.Ž, S.J, D.K, M.K. i A.D.

Mahom je riječ o crnogorskim državljanima koji su u bjekstvu mjesecima. Među zavjerenicima međutim ima državljana Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa njima Kotoranin, koji slovi za vođu zloglasnog kavačkog klana, održava kontakte preko zaštićenih vidova komunikacije.

"Imamo operativni podatak, koji se provjerava, da je Zvicer, preko posrednika, stupio u kontakt sa najmanje dvojicom snajperista kako bi bio siguran u ispunjenje krvavog plana. Postoje i indicije da ima punu podršku ljudi iz samog vrha crnogorske države, policije i ANB da destabilizuje Srbiju tako što će fizički ukloniti srpskog predsjednika. Oni ga snabdijevaju čak i obavještajnim podacima i pomažu njemu i ostalima da se kriju širom svijeta", kaže izvor iz bezbednosnih struktura.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević objelodanio je juče podatak da je Srđan Marković iz Crne Gore koji se trenutno nalazi u Americi jedan od sedmorice osumnjičenih da su uključeni u najavljenu zločinačku akciju.

"To treba sve da nas zabrine jer ne radi se ni o kakvim medijskim spekulacijama, niti se radi o spinovima, radi se o profesionalnoj informaciji koje su strani bezbjednosni izvori uputili bezbjednosnim službama Srbije. Radi se o ljudima koji su iz Crne Gore. Gospodin Gabrijel Eskobar bi kao operativac bezbjednosnih službi trebalo da pomogne našim obavještajnim službama i da sa američkim operativcima utvrdi da li je tačna informacija da je taj Srđan Marković, koji je iz Crne Gore, jedan od sedmorice uključenih u jednu kriminalnu akciju atentata na predsjednika druge države. Mogli bi da nam daju informacije odakle je stiglo to oružje kojim je trebalo da se izvrši atentat. Radom bezbjednosnih službi stranih država i Srbije plan atentata je osujećen", navodi izvor iz bezbednosnih službi.

Prema operativnim saznanjima Zvicer i Vujotić su posljednji put locirani na teritoriji Južne Amerike. Ostali pripadnici klana, koji su izbjegli hapšenje zahvaljujući dojavi crnogorskih službi, kriju se u Španiji, Holandiji, ali i u državama regiona. Na teritoriji Srbije logistiku im rade ljudi bliski Belivuku i Miljkoviću koji su još na slobodi.

Izvor: Kurir/Marina Lopičić

"Operativna saznanja govore da je "štek" za snajperistu u Beogradu već pripremljen. Za to su se pobrinuli Belivukovi ljudi. Jedan od njih P.O. brine o svemu. On je kontakt između Belivuka i Zvicera. Informacije se najčešće razmjenjuju posredstvom advokata koji posjećuju Belivuka i Miljkovića u pritvoru. Zna se cijeli lanac komunikacije i kako sve ide od usta do usta", navodi izvor iz bezbednosnih službi.

Prema dosadašnjim prikupljenim informacijama, snajper, kojim je trebalo da bude ubijen Vučić, do Srbije bi stigao legalnim kanalima iz djelova i uz prateću dokumentaciju. Novac za atentat obezbijeđen je krijumčarenjem i prodajom kokaina.

Posle informacije, koju je srpskoj policiji dostavio Evropol, a do koje je došla jedna država članica Evropske unije, pojačana je bezbjednost predsjednika Vučića. Na prikupljanju podataka o djelovanju grupe angažovani su gotovo svi obavještajni resursi jer prema planu, kako je informisana policija, na predsjednika Srbije atentat bi trebalo da se izvrši u prvoj polovini februara.

Iz tog razloga, tokom naredne tri nedjelje, sve srpske bezbjednosne službe danonoćno će raditi kako bi se spriječio krvavi plan. U istragu je uključeno i srpsko Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Istovremeno pripadnici MUP Srbije i BIA rade i na identifikaciji svih ljudi kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića koji su na slobodi i pripremaju logistiku za atentat, a narednih dana, prema nezvaničnim informacijama, mogu da se očekuju i prva hapšenja.