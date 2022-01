Radoje Zvicer, koji je označen kao vođa kriminalnog "kavačkog klana", plaćao je 10 funkcionera srpske policije koji su zauzvrat sabotirali istrage protiv njega i ujedno pleli mrežu zavjere protiv Aleksandra Vučića.

Radi se o mafijaškoj hobotnici unutar MUP koju je svojevremeno formirala Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka. Oni su za velike pare odrađivali prljave poslove za njenog šefa Zvicera, a tijesno su sarađivali s mrežom špijuna Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore koji su i dalje pod kontrolom predsjednika Mila Đukanovića - kako piše Srpski telegraf.

Tako je ovaj narko-bos u svakom trenutku imao informacije iz prve ruke šta operativci rade, kakve su dokaze prikupili, a posle hapšenja Belivuka i ekipe javljali su mu kako se njegovi bliski saradnici drže na saslušanju i da li su otkrili nešto što bi moglo da ga ugrozi, navodi sagovornik Srpskog telegrafa iz bezbjednosnih struktura.

Podsjetimo, o atentatu se oglasio i sam predsjednik Aleksandar Vučić.

Vidio sam sedam imena u dopisu kojim nam je jedna evropska zemlja proslijedila operativna saznanja o planiranom atentatu. Na nadležnim službama je da to riješe. Raspisane su potjernice, zna se i odakle je trebalo oružje da stigne. Ali mislim da građane to ne zanima previše, imaju svoje probleme. Ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude - rekao je sinoć Vučić u prvom obraćanju javnosti nakon što je Evropol zvanično obavijestio naš MUP o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsjednika Srbije tokom februara.