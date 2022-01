Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti prvi put otkako je objelodanjeno da se sprema atentat na njega, piše Kurir.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vučić se obratio sa neobičnog mjesta - iz voza. Tim povodom Vučić je na početku intervjua za TV Pink rekao:

"Nema ljepšeg mjesta za obraćanje od ovog predivnog voza koji smo kupili od Švajcaraca".

Vučić se pozdravio sa mašinovođom sa kojim se ranije upoznao u Čortanovcima.

"Njemci rade superviziju, za mjesec, mjesec i po dana ići ćemo do Novog Sada". istakao je Vučić.

"30 godina radnog staža, kada sam počeo da radim nisam ni mislio da ću nekada da se vozim ovim vozom" rekao je mašinovođa.

"Ovdje smo jer ste vi tražili neko drugačije mesto", obratio se potom Vučić voditeljki.

O PLANIRANOM ATENTATU

"Jedna zemlja EU nam je proslijedila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ali ljudi imaju svoje probleme, ne žele da žive i sa mojim problemima. Zato ne mislim da je to od posebnog značaja za ljude. Ja sam to morao da radim 14, 15, 16... I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam pomenuo".

Upitan da li ga te informacije brinu, rekao je:

"To je na nadležnim službama. Ponosan sam na to što godinu i dva mjeseca nismo imali mafijaško ubistvo, poslednje je, čini mi se, bilo, ubistvo Bojana Mitića, u novembru 2020".

"U tom dopisu je bilo sedam imena iz više zemalja. Da li je to istina ili nije, ne mogu da tvrdim. Nadležni organi rade sve da se to spriječi. Ta zemlja EU je bila izuzetno fer, razgovarali su sa našim ljudima, raspisane su potjernice... Zna se ko je trebalo da donese oružje, ko kome da preda... Sve ima ime, nisu to prazne priče".

"Važno je da kažem da smo mnogo toga uradili velikim hapšenjem narko kartela. I zato nekim ljudima smetate. Od lica koje sam vidio na spisku nikada nikog nisam vidio i čuo pa ne postoji nijedna lična stvar. I naravno drestabilizacija Srbije bi svima bila u interesu".

"Za nas je najvažnije je da očuvamo stabilnost i da nastavimo borbu protiv narko kartela, to zanima običnog čovjeka".

"Bezbjednosne strukture su sve bolje. Ljude interesuje da li će njihovom djetetu u školi neko dati drogu. Tu moramo da budemo jači".