Sukob datira još iz osamdesetih godina.

Izvor: Profimedia

Osnivač Jugoslovenske ljevice prof. dr Nenad Đorđević ispričao je jednom prilikom zbog čega Mira Marković nije voljela svog djevera, Borislava Miloševića. On je istakao i da Slobodan Milošević nije imao svoje prijatelje.

"Slobodan Milošević nije imao svoje prijatelje. Prijatelji Mire Marković su bili njegovi prijatelji", otkrio je Đorđević.

Govoreći o lošim i poprilično zategnutim odnosima između Mire Marković i Slobinog brata Borislava, Đorđević kaže da je uzrok problema još iz vremena kada je održavana Osma sjednica.

"Kada je bila Osma sjednica Milošević je imao dva govora - jedan ako pobijedi i drugi ako izgubi. Bora Milošević je bio amabasador u Alžiru i rekao je da ne može da dođe jer je imao posla. Mira mu to nikad nije oprostila", rekao je Đorđević jednom prilikom za TV Happy.

On je svojevremeno i govorio o tome kako je upoznao Miru Marković, da li je tačno da su Amerikanci nudili Miloševiću ogroman novac da se povuče i zašto je odbio da kupi automobil Marku Miloševiću.

"Miloševiću su Amerikanci nudili 100 miliona da se skloni i da bude bankar negdje u Americi. On to nije htio da prihvati jer je smatrao da on kao Srbin ne treba da dozvoli da bude potkupljen. Amerikanci su mu to zapamtili i kasnije mu mnoge stvari nisu tolerisali", rekao je Đorđević.

O poznanstvu sa Miloševićem i Mirom Marković on kaže:

"Miru Marković sam upoznao kada sam osnivao JUL. Rekla mi je da je to veoma dobar koncept i da želi da se učlani u partiju. Istakla je da je dobro što sam osnovao takvu partiju jer je čula da su Ivica Stambolić i Latinka Perović planirali da osnuju neku sličnu. Sad, kako mi je rekla, pošto postoji JUL oni neće moći da osnuju to što su htjeli što je, kako je napomenula, dobro za nju i Slobu. Miloševića sam upoznao kao njenog muža. Djelovao je izuzetno odgovorno i korektno. Bio je veoma blagonaklon prema Miri i JUL-u", rekao je Đorđević.

Đorđević je imao susret i sa Markom Miloševićem koji je jednom došao kod njega sa veoma neobičnim zahtjevom.

"Marko je došao kod mene i rekao da želi da mu ja kupim neki sportski mercedes. Ja sam znao da on ima kokošije sljepilo, i da kad dođe sumrak on ne vidi dobro. Rekao sam mu:

- Marko, nije sporno da ti dam pare, ali jeste sporno da ti kupim auto.

- Zašto?

- Zbog kokošijeg sljepila. Ja neću da budem odgovoran za tvoju pogibiju. Ne želim da kreneš da se trkaš sa vremenom da bi vidio za koliko možeš da stigneš od Požarevca do Beograda. Mala greška ti je kovčeg. To ne želim. Ali mogu da ti dam da upišeš fakultet koji želiš i da tim mjesečno dajem 10-12 hiljada maraka. Ako ne položiš cijelu godinu u junu onda ćeš raditi kod mene u samopslugama kao fizički radnik.

- Dobro, dobro, razgovaraću ja sa mamom i tatom.

Posle sam čuo od zajedničkog prijatelja da mu je Marko rekao kako ga niko nije izradio kao ja."