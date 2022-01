Mile Novaković, policijski pukovnik u penziji sa velikim iskustvom kaže da mu je slučaj nestanka Mateja Periša jedan od najzamršenijih koje je pratio u karijeri.

Mile Novaković iz Beograda, policijski pukovnik u penziji, kaže da mu je slučaj nestanka Mateja Periša jedan od najtežih i nazamršenijih slučajeva koje prati. On ne želi da daje preuranjene zaključke, a ne isključuje mogućnost da se tijelo pronađe na Đerdapu.

Novaković je 30 godina radio u policiji, bio je i načelnik Uprave kriminalističke policije. Poznato je da je vodio policijsku operativnu grupu "Poskok", koja je 2000. godine uhapsila pripadnike Zemunskog klana, bio je i jedan od vodećih operativaca u policijskoj akciji "Sablja" 2003., koja je uslijedila nakon ubistva premijera Zorana Đinđića.

"Slučaj ne pratim aktivno jer nemam sve podatke kao dok sam bio policijski rukovidilac Ne znam što bih vam rekao osim da moramo čekati. Nažalost, mislim da moje kolege policajci nemaju nikakvu drugu opciju, nego da mladića traže u rijeci i da čekaju da se temperatura vode podigne i da pokušaju da pronađu tijelo", rekao je Novaković za Slobodnu Dalmaciju.

Ključni kontakti u Beogradu

Novaković navodi da je u Beogradu rijeka brza, hladna i nije nemoguće da se tijelo pronađe na Đerdapu.

"Neću sahranjivati mladića, ali ne mogu ništa drugo da zaključim nakon toliko dana intenzivne potrage. Ne treba ocu Mateja Periša nikakva detektivska agencija niti neki privatni detektivi da ubrzaju ili saznaju istinu jer se na slučaju nestanka njegovog sina radi svim snagama i sredstvima i cilj je države Srbije da se potraga uspješno okonča. Neću griješiti dušu, ja ne znam što su sve moje kolege utvrdili niti želim naknadno da solim pamet, ali ključ rješenja ove misterije su Periševi kontakti u Beogradu te njegovi prijatelji s kojima je došao i ovdje boravio", kaže Novaković.

"Najlakše je reći "Matej je bio drogiran", ali zar onda ne bi bili drogirani i oni koji su s njim bili te večeri za istim stolom? A opet, njegovo trčanje nije ciljano, nego besciljno i moguće je da je bio drogiran, čak i vrlo izvjesno. Da neko na ovu beogradsku hladnoću izađe u kratkoj majici, da trči naprijed pa se vraća, to meni nije uobičajeno ponašanje. Mi do danas ne znamo čime je ono izazvano", rekao je detektiv.

Rekonstrukcija Matejevog kretanja

Policijski pukovnik navodi da se Matej možda spuštao stepenicama prema rijeci Savi kako bi nekoga pričekao da dođe gliserom ili nekim drugim plovilom po njega ili da on nekoga dočeka ili nešto preuzme.

On je dodao da neće ulaziti u to kada su njegovi prijatelji prijavili nestanak, ali mu je jako čudno da su tek reagovali kada su odlazili iz "Gotika" u svoj iznajmljeni stan na Veterniku.

"To je par sati u kojima se nisu upitali - pa dobro, gdje je moj prijatelj? Ako je išao s nekom djevojkom... Znam ja i za ženske i te šeme, ali se to, koliko ja znam, uvijek kaže prijateljima. Možda ne s kim se ide, ali gdje se ide, na koju adresu, to sigurno", zaključuje Novaković.

