Prijateljica Mateja Periša koja živi u Podstrani kod Splita, a u vreme njegovog nestanka bila je u Beogradu, još se nalazi u Srbiji.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

Na društvenim mrežama, na stranicama koje se odnose na Matejev nestanak, od sinoć se piše kako je devojci zabranjen izlazak iz Srbije jer joj je oduzet pasoš. To je danas demantovao srpski MUP i naveo da ona i dalje ima pasoš i da ga joj srpska policija nije oduzela.

Nešto posle 16 sati "Slobodna Dalmacija" kontaktirala je njenog oca.

"Ona je jutros bila na razgovoru u policiji, to mogu da vam potvrdim. Ali nema govora o tome da joj je oduzet pasoš. Trebala bi iz Beograda za Split da krene večeras ili sutra jer trenutno ima nekih problema sa kolima. Sve vreme sam s njom u kontaktu. Savetovao sam joj da podnese tužbu protiv svih medija koji pišu da joj je oduzet pasoš", kaže otac devojke.

Osvrnuo se i na noć kada je Matej nestao.

"Moja kćerka ni u jednom trenutku nije bila s tim momkom u nikakvom kontaktu. Poslao joj je te večeri poruku na Instagramu u kojoj je napisao: 'De si!'. Ali ona s njim nije uspostavila komunikaciju", kaže.

Inače, kako saznaje "Slobodna Dalmacija", njegova supruga, mama devojke o kojoj region bruji već danima, bila je učiteljica Mateju od prvog do četvrtog razreda u jednoj splitskoj osnovnoj školi, a Matej je s njihovim sinom bio dobar prijatelj. I on je trebalo da ide s njim u Beograd, ali je odustao od puta jer im je nedavno u saobraćajnoj nesreći poginuo zajednički prijatelj pa mu nije bilo do veselja.

U petak su mnogi novinari s njom pokušali da stupe u kontakt, ali ona je izbrisala sve društvene mreže, a na mobilni se nije javljala. Prethodno je svoju profilnu fotografiju na Fejsbuku zamenila crnim pozadinom, a potom izbrisala profil.

Danas je 18. dan potrage za Matejem, a policija i dalje radi sve u svojoj moći da ga pronađe. Njegov otac Nenad Periš je i dalje u Beogradu i kako je rekao, neće otići dok ne pronađe svog sina. Matejevi prijatelji koji su bili u Beogradu u vreme njegovog nestanka su već uveliko u Splitu, a tamo ih opet ispituje hrvatska policija.