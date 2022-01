Protiče 16. dan potrage za nestalim Splićaninom Matejem Perišom (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu.

Izvor: Youtube/printscreen/MUP Republike Srbije/MUP RH

Uprkos svim naporima policije, Žandarmerije, ronilaca, spasilaca, vatrogasaca i ostalih službi koje su se aktivirale, na žalost nema rezultata u njegovom pronalasku. Iako se u potrazi koriste svi raspoloživi resursi i tehnologija, od Mateja nema ni traga ni glasa.

Pripadnici Riječne policije i Ronilačke jedinice Žandarmerije Srbije pretražuju korita i priobalje rijeke Save i Dunava, a koriste se sonari i dvogledi. Ronioci pretražuju dno rijeke, a osim beogradske policije, u istragu su uključena još tri grada u Srbiji, Pančevo, Smederevo i Požarevac.

Penzionisani pripadnik Ronilačke jedinice napominje da je pitanje da li će Matejevo tijelo uskoro isplivati.

"Ukoliko je istina da je mladić neposredno prije ulaska u Savu konzumirao alkohol i opijate, kako je ranije navođeno, ma koliko bio vrstan plivač, nemoguće je da preživi, za kratko vrijeme kreće hipotermija. Istina je da bi se možda osvijestio i otrijeznio kada je ušao u hladnu vodu, ali ne toliko da bi mogao da stigne da ispliva jer je odmah ušao u maticu rijeke", ističe sagovornik.

Prema navodima ovog penzionisanog ronioca, postoji mogućnost da telo nestalog Splićanina u narednim danima ispliva.

"Usljed konzumacije alkohola i narkotika, kao i hladne vode, žuč mnogo teže puca, pa samim tim pitanje je kada bi njegovo tijelo isplivalo, ukoliko se, naravno, negdje nije zakačilo. Кako ovih dana imamo otopljenje snijega, automatski raste i nivo vode, što bi moglo da pokrene tijelo, ako se negdje zaglavilo, da ispliva", dodaje on.

Pogledajte kako izgleda potraga za Matejom:

Ukoliko do ovog scenarija ne dođe, mogu proći i mjeseci dok tijelo ne ispliva, ističe nekadašnji pripadnik Ronilačke jedinice.

"Dolazi do truljenja, onda i riječne ribe počinju da grickaju. U ljetnjem vremenu, tijelo u mirnim vodama ispliva za maksimalno 24 časa, a u rijekama, na primjer, za dva-tri dana. U zimskom vremenu je to teže, pogotovo kada znamo da ima i otežavajućih okolnosti. Može se čak dogoditi i da ga matica odvede čak do Đerdapa", dodaje bivši ronilac.