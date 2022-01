Lijepa Splićanka policiji rekla da Periša nije čula od buke, te da on navodno koristi opijate. Analiza telefona pokazala da ju je zvao dva puta u noći između 30. i 31. decembra

Poslednja osoba s kojom se Matej Periš (27) čuo prije nestanka najvjerovatnije je bila Splićanka Maja S., sestra njegovog druga, koja se u isto vrijeme kada i on nalazila u Beogradu! Prema informacijama do kojih su istražitelji došli, Periš je u noći nestanka Maju čak dva puta zvao telefonom.

Podsjetimo, Splićanin je nestao u noći između 30. i 31. decembra, a njegovi prijatelji su, prema zvaničnim informacijama, nestanak prijavili 31. decembra u 18 časova. Mladić je, kako je rekonstruisano, bio u klubu "Gotik" u Beton hali, odakle je izašao u 1.43, pa trčeći otišao do Sava promenade. Tu mu se i gubi svaki trag, a nadzorna kamera ga je snimila kako silazi prema ledenoj Savi. Video-nadzor je Periša snimio i kako pliva, a tu je poslednji put i uhvaćen signal njegovog mobilnog, pet minuta posle dva časa.