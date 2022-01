Prošle su dvije nedelje od nestanka Mateja Periša u Beogradu. Srpska policija juče je objavila da su nakon pregleda stotina sati materijala s nadzornih kamera utvrdili kuda se kretao od izlaska iz Beton hale do reke Save, kada mu se gubi svaki trag.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/Kurir/Ana Paunković

Nenad Periš, Matejev otac, i danas je u Beogradu, a posetio je i čovjeka koji je iz hladnog Dunava do sada spasio 31 osobu, zadnju prekjuče, Renata Grbića.

Grbić je rekao za Dnevnik "HRT-a" da je juče Matejev otac došao kod njega s namjerom da mu on objasni kakva je situacija kada je tijelo u vodi, a razgovarali su i o signalu mobilnog telefona koji je Matej imao.

Signal je zadnji put lociran kod Velikog ratnog ostrva. Grbić je dodao da su razgovarali da li postoji mogućnost da je Matej uspio da se uhvati za panjeve ili stabla koja su plivala rijekom.

"Svaki trag mu se gubi kod Velikog ratnog ostrva, što znači da je on potonuo s telefonom", rekao je Grbić.

"Dunav i Sava su vrlo jaki i nemirni, vodostaj je porastao za metar i po"

Grbić je naglasio da na tom području ima dosta šuma, ali i vikendica, pa se otac nada da je Matej uspio tu da se sakrije.

"Brat i ja smo svaki dan u čamcu, uključeni smo u potragu, gledamo obale gdje ribarimo. Policija je takođe svaki dan na terenu", poručio je Grbić.

U galeriji pogledajte kako spasilačke ekipe traže Mateja:

"Policija obilazi svakodnevno teren sve do Pančeva, ali za sada bez ikakvih rezultata. Dunav i Sava u ovo doba godine su vrlo jaki i nemirni, pogotovo ovih dana, jer se otapa snijeg. Vodostaj je porastao za jedan i po metar. Obje rijeke nose granje i panjeve, a uz to su vrlo hladne, oko četiri do pet stepeni, što je vrlo nezgodno za organizam", poručio je Grbić.

Potraga za Matejem nastavlja se i sjutra, a ušla je u 14. dan. Splićanin je bio u beogradskom klubu "Gotik", a intenzivna potraga za njim traje od tada. Do sada su se pretraživali kopno i voda, koristili su se specijalni policijski psi tragači, dronovi, termovizijske kamere, ali mladiću ni traga ni glasa.