MUP Hrvatske zahvalan na angažmanu srpske policije, a načelnik Uprave kriminalističke policije Hrvatske Antonio Gerovac se nada da će Mateja pronaći živog.

Izvor: Facebook/printscreen/Index.hr/MUP RH

MUP Hrvatske u podne je objavio nove informacije o nestanku Mateja Periša u Beogradu. Hrvatski policajci proteklih dana su boravili u Beogradu, a o onome šta su istražili i dogovorili sa srpskom policijom izneo je na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik Uprave kriminalističke policije Hrvatske Antonio Gerovac.

Na pitanje novinara da prokomentariše snimak na kome se navodno vidi tuča u blizini vode na snimku za koji se pretpostavlja da je na njemu Matej, Gerovac je rekao da ne zna odakle to u javnosti.

"Ništa ne ukazuje da je njegov nestanak posledica nasilne radnje. Apsolutno su sve radnje preduzete, angažovane su sve snage raspoložive srpskoj policiji. Snimci koji se konstantno pojavjuju u medijima, ne znam odakle oni izlaze. Ne mogu da komentarišem šta se nalazi na njima. Srpska polcija je napravila izuzetan posao povodom utvrđivanja kretanja Mateja. Od izlaska iz kluba do ulaska u vodu, to je ogroman posao", istakao je on.

Dodao je da su pregledani sati i sati materijala, i da se rezultati još obrađuju i izoštravaju, a nakon toga će biti predati srpskom tužilaštvu.

"Što se tiče snimka na kome se vidi nepoznat muškarac da pliva u Savi mogu da kažem da je snimak je autentičan, o tome da li neko pliva u Savi ili ne, to je predmet diskusije. U to ne bih ulazio", istakao je Gerovac i dodao da ne postoji policajac koji će reći da je on sigurno ušao u vodu.

Podsećamo, sinoć se na društvenim mrežama pojavio snimak Mateja Periša sa Savske promenade između dva mosta. Na zumiranom snimku se vidi kako silazi niz stepenice. Ipak, u jednom delu se navodno vidi da Matej nije sam i da ga neko tuče nakon što je sišao niz stepenice. Prema snimku je jasno da Periša niko ne juri, ali nije sasvim jasno šta se dogodilo na dnu stepešišta. Iako je snimak dosta nejasan u jednom momentu kao da se pojavljuju dve osobe i da se naguravaju. Zatim se snimak prekida. Pored ovoga, pojavio se još jedan snimak, na kome Matej Periš trči kroz beogradske ulice, ali ovog puta iz drugog ugla. Na njemu se vidi kako se trčeći kreće Karađorđevom ulicom i ide prema Brankovom mostu.

Nestali Matej Periš Izvor: YouTube/Nestali Matej Periš

Matej je došao u Beograd da proslavi Novu godinu sa šestoricom prijatelja iz Splita, a nestao je prve noći po dolasku. Drušvo je bilo u izlasku u klubu "Gotik", gde je Matej poslednji put i viđen.

Dan pred Novu godinu policija je otpočela potragu za mladićem iz Splita i ta potraga do danas nije prestala. Već 12 dana se ne zna šta je sa njim, a ronioci Žandarmerije pretražuju korito Save i Dunava.