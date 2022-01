Privatni detektiv Uglješa Grgur smatra da srpska policija nikada do sada nije tragala za nekom nestalom osobom kao što upravo traga za Matejem Perišom.

Potraga za Matejem Perišom (27) iz Splita ušla je u trinaesti dan. Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi videli.