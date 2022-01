Guzijanov branilac, advokat Nemanja Govedarica, potvrdio je da mu je određen pritvor.

Izvor: MUP Srbije

Marku Guzijanu (27), poznatijem kao Mali Cuner, koji se sumnjiči za nasilničko ponašanje, Prvi osnovni sud je danas, na predlog tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana.

Guzijanov branilac, advokat Nemanja Govedarica, potvrdio je da mu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke.

"Negirao je izvršenje krivičnog djela na način kako je to opisano u krivičnoj prijavi. Tek predstoji izvođenje materijalnih dokaza, pregledanje snimaka sa sigurnosnih kamera i saslušanje svjedoka, nakon čega će biti utvrđeno činjenično stanje i šta se tačno dogodilo u klubu, a samim tim i da li je neko i za šta kriv ili ne. Nakon utvrđenih činjenica može da dođe do osuđujuće, ali i do osloboađajuće presude", kaže Govedarica za Kurir, navodeći da mu je "neprihvatljivo da pritvor bude određen zbog opasnosti od bjekstva, s obzirom na to da se osumnjičeni sam predao policiji".

"Mislim da kod ovakvog činjeničnog stanja nema osnova za pritvor jer to nije sankcija već mjera za obezbeđenje prisustva", dodaje Govedarica.

Podsjetimo, Mali Cuner, je danas na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu izjavio kratko da nije kriv za nasilničko ponašanje, za koje je osumnjičen poslije incidenta koji je u noći između subote i nedelje navodno izazvao ispred noćnog kluba u centru Beograda.

U klubu je te noći nastupala Jelena Karleuša, a Mali Cuner se navodno oko dva sata popeo na binu u namjeri da pleše sa pjevačicom, nakon čega je ona pozvala obezbjeđenje kluba. Cuner je izveden napolje, te je bijesan sjeo u "audi" i zaletio se iz pravca ka "Kasini" pri čemu je načinjena materijalna šteta na nekoliko objekata.

Pogledajte fotografije nakon incidenta: