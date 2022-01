"KOSTIMI SU PUCALI NA MENI SVE VREME": Karleuša progovorila o pehovima na novogodišnjem nastupu, pa potkačila i Duška

Pevačica Jelena Karleuša priredila je spektakl u novogodišnjoj noći, ali niko ne zna kakve neprijatnosti je doživela.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica Jelena Karleuša napravila je spektakl na dočeku Nove godine ispred Skupštine grada Beograda, a svojim brutalnim izgledom oduševila je sve posetioce.

Pevačica je čak tri puta promenila izgled bine, a ona i njeni igrači su se isto toliko puta presvukli. Sve je toliko uigrano i brzo da skoro nije ni primetila da su nestali sa bine. Međutim, ono što niko nije mogao da vidi jeste da je Karleuša imala probleme sa kostimima.

Ona je u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji otkrila kroz kakve muke je prolazila dok je đuskala na bini, ali da je kao pravi profesionalac sve uspela da sakrije od publike.

"Kostimi su na meni pucali sve vreme ali ja sam profesionalac pa niko to nije video. Od jakih koreografija i pokreta to je sve počelo da puca, ali to se dešava i drugim igračima i pevačima, nije to ništa novo", rekla je Jelena.

Ona je zatim dodala da je ovaj koncert njen poklon Beogradu, ali u istom trenutku i potkačila svog supruga Duška Tošića.

"Veruj mi da računam na Duškove pare oblačila bih se samo u Zari. On je neko ko racionalno troši pare, a ja sam neko ko radi tri decenije i zarađuje, pa bilo bi smešno da sebi ne mogu da priuštim ovako nešto, i svojim Beograđanima. Ja sam ovo Beogradu poklonila", zaključila je Jelena.

Pogledajte kako je bilo na nastupu Jelene Karleuše:

