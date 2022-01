Upitan koji bi bio put istrage da je on vodi, Cvrtila je rekao da bi se na početku krenulo u dva do tri smera.

Na Savi u Beogradu u toku je šesti dan potrage za mladićem iz Splita. Hrvatski državljanin Matej Periš nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra i od tada traje potraga policije za njim.

"Prvi smer bi bio razgovori i utvrđivanje okolnosti od strane prijatelja, dakle, ljudi s kojima je nestali došao u Beograd, da se prvo s njima vidi ko ga je zadnji video, gde ga je video… Drugi smer istrage bi išao prema okruženju u kojem se u poslednje poznate sate nestali nalazio, dakle, to je taj klub, taj prostor i ulice gde je on trčao, prostor uz obalu Save. Treći smer je, naravno, pretraživanje same Save, ali i okolnih objekata. Doduše, to nismo videli, jesu li i na kopnu pretraživani neki objekti", rekao je Željko, a prenose hrvatski mediji.

Zašto su Matejevi prijatelji poligrafski testirani?

Srpska policija poligrafski je testirala i prijatelje nestalog Periša, a Cvrtila kaže da je to svakako jedna od metoda koje se koriste.

"Poligrafsko testiranje ne služi samo da bi se testirao neko ko je sumnjiv, nego i da bi se eliminisali osumnjičeni i da bi se otklonila sumnja. To je zasigurno dobar potez srpske policije, jer na taj način oni su si dali prostor za fokusiranje na druge stvari, ukoliko ovde iz razgovora i testiranja u okruženju prijatelja nije bilo sumnjivih stvari. Drugo, poligrafsko testiranje služi da bi policiji olakšalo potragu i usmerilo je u određenom smeru", rekao je kriminolog i dodao:

"Pojavila se informacija da je bio pod dejstvom alkohola ili drogiran, ali neko ko je takav ne može ravno trčati". Što se tiče nadzornih kamera, Cvrtila kaže da one mogu služiti i služe za rekonstrukciju događaja. Izuzima se sadržaj različitih kamera te se različitim tehnologijama pravi putanja kretanja osobe za kojom se traga. Na jednoj od snimaka vidi se nestali Periš kako razgovara s taksistom, pokušava da uđe u taksi, međutim, to mu ne uspeva.

"Pojavila se informacija da je mladić bio u alkoholisanom stanju ili drogiran, ali neko ko je takav ne može držati pravac i ovako ravno trčati. S druge strane, njemu je taksista stao, nije mu otvorio vrata i kad mu nije otvorio vrata, on nije bio nasilan, nego je nastavio dalje. Ja tu ne vidim smušenost koju može izazvati alkohol ili droga, a možda je i uzeo neku drogu koja ne utiče na kretanje", rekao je Cvrtila i dodao:

"Sad, zašto on trči, beži li od nekoga, na dva mesta imamo situaciju da se on sakriva navodno iza dva auta, a onda u ovoj kući, proganja li ga ko, zašto beži, je li bio incident u samom klubu, to ne znamo", rekao je Cvrtila.