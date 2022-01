Matej Periš (27) iz Splita nestao je u noći između četvrtka i petka, odnosno u noći između 30. i 31. decembra, oko pola tri ujutru, u Beogradu, a potraga za njim je da i dalje u toku.

Izvor: Društvene mreže/YouTube/Printscreen/Ne Aplouduj Pornice

Prema nezvaničnim saznanjima, na snimcima nadzornih kamera okolnih objekata vidi se kako ovaj mladi Splićanin silazi niz stepenice preko puta beogradskog kluba "Gotik" gdje se provodio, koje vode do rijeke.

"Na snimku se vidi kako on, teturajući se, najvjerovatnije od količine alkohola koju je popio, dolazi do zaštitne ograde preko puta kluba i silazi niz stepenice. Tu noć je bila magla, pa on, spuštajući se, nestaje sa snimka", tvrdi izvor za "Objektiv.

Mladić se na ovaj korak navodno odlučio jer mu se išlo u toalet.

"Od svog društva se odvojio rekavši da ide da se olakša. Kako su ispred toaleta u klubu bili redovi, on se odlučio da to uradi sa brane ispred kluba. Postoji pretpostavka da se okliznuo ili izgubio ravnotežu i da je zbog toga upao u rijeku", ističe izvor iz istrage.

Mislili da je sa djevojkom

Za medije se oglasio i jedan od šestorice Matejinih drugova koji i dalje tragaju za njim.

"Ne spavamo, neprestano ga tražimo. Nemoguće je da čovjek od skoro dva metra samo nestane. Nismo se koškali ni sa kim, mada jeste obezbjeđenje nekoliko puta dolazilo i opominjalo ga, a i nas, da ga smirimo. Bio je baš pijan", rekao je ovaj momak, takođe iz Splita.

Kako on objašnjava, prije nestanka, vidjeli su Mateja da priča sa nekim.

"U početku nismo pridavali značaj tome što ga nema, jer smo mislili da je otišao sa nekom djevojkom. Vrijeme je prolazilo, tražili smo ga po toaletima i oko kluba. Otišli smo u apartman gdje smo se smjestili, a ujutru pravo u policiju. Sve vrijeme mu je ugašen telefon", rekao je drug nestalog mladića.

Pretraživali podrume

Periš je sa svojim društvom došao u Beograd na doček Nove godine: "Nije on mali. Nije njega mogao jedan čovjek nekako spakovati u džep i negdje ga odnijeti. Ili eventualno da nikad nije izašao iz kluba i da su ga iz obezbjeđenja pospremili u neki podrum. Može se saznati ko radi u klubu", napominje drug Mateja Periša.

U prilog tome govori i činjenica da su se dan nakon nestanka svi zajedno vratili u pomenuti klub: "Ušli smo unutra i sve pogledali, ali od njega nema ni traga. Ovo je trebalo da bude jedno od ljepših provoda, a pretvorilo se u noćnu moru", zaključuje sagovornik.

Matej prvi put u Beogradu

Juče je u Beograd stigao i mladićev otac Nenad Periš, inače međunarodni vaterpolo sudija. On je ranije istakao da ništa nije ukazivalo na to da će se dogoditi ovo što se dogodilo.

"Došao je u Beograd s petoricom prijatelja, a i ranije je slavio Novu godinu van Hrvatske, bio je na dočeku i u Pragu, Budimpešti... Poslednji put sam se čuo sa njim 30. decembra, oko 17 časova", istakao je otac nestalog mladića.

Potresen, on je dodao da je Matej po obrazovanju ekonomista, ali i sportista: "Preko ljeta radi kao skiper za upravljanje jahtama. Imao je organizovan i poslovni život, završio je škole. Taj odlazak na doček Nove godine bio je prvi put da je u Beogradu", ispričao je otac mladića.