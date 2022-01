Policija već četvrti dan traga za nestalim Splićaninom.

Matej Periš (27,) nestali mladić iz Splita koji je poslednji put viđen u noći između četvrtka i petka oko 2.30 sati kako izlazi iz kluba gdje je bio s prijateljima, navodno je jutro nakon dočeka viđen u centru Beograda u potrazi za taksijem.

Prema nezvaničnim podacima "Objektiva", njega su uhvatili na nekim kamerama kako pokušava da zaustavi taksi u nekoj od ulica u strogom centru grada, mada niko sa sigurnošću ne može još uvijek da potvrdi da je to on.

I prijatelji ne vjeruju da se Matej utopio, s obzirom na to da je ograda u tom dijelu šetalilšta kod prilično visoka, a policija je cio dan i noć pretraživala ijreku kako sa obale, tako i sa dva brodića. Nezvanično, sumnja se da je Matej po izlasku iz "Gotika" pao preko ograde, a tu je došao jer je gužva u toaletu bila velika, pa je izašao napolje.

Prema drugim nezvaničnim saznanjima, kamere su ga snimile lijevo od kluba, kod pristaništa za brodove. Desno od "Gotika", nalazi se brodić koji organizuje riječne ture, odnosno obilazak grada, tako da je on morao da prođe pored nekoliko lokala.

Jakna mu je ostala u lokalu, tako da je na sebi imao samo crnu majicu, pantalone i crne patike sa bijelim đonom. Da se mladić nije utopio vjeruje i njegov otac Nenad Periš, koji je inače juče stigao u Beograd.

"Matej je trenirao vaterpolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine, ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je Periš u nedelju.

Splićanin Matej Periš (27) poslednji put je viđen oko 2:30 sati 30. decembra u beogradskom klubu "Gotik", gdje je bio s nekoliko svojih prijatelja s kojima je došao na doček Nove godine u Beograd. Prije odlaska u klub, Matej i njegovi prijatelji su bili na ručku u obližnjem restoranu. Nije bilo nikakvih incidenata tokom dana niti postoji bilo šta što bi ukazivalo da se desila tuča unutar kluba ili van njega. U klubu mu se gubi svaki trag. Matejev nestanak je 31. decemba u 18 časova prijavio njegov drug.