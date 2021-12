Ispovest žene, Olje J, koju je zlostavljao polubrat. Kako kaže, čak se okrenuo i vradžbinama da joj naudi...

"Rano smo ostali bez majke, ja sam imala 10, jedan polubrat 6, a mlađi 3... To su mi polubraća po majci. Ja sam rano ostala bez roditelja i kad se to desilo ja sam otišla kod babe i dede, koji su me othranili, tamo sam odrasla, oni su me odgajali, školovali, završila sam Ekonomski fakultet", ispričala je Olja J. jutros na TV Pink, dodavši da su njena polubraća posle smrti zajedničke majke život nastavila sa svojim ocem, a njenim očuhom.

"Već sa 22 zaposlila sam se u banci, zatim sam ušla u vezu s jednim moćnim čovekom koji je bio stariji od mene i već sa 27 imala sam sredstava i mogućnosti da im pomažem, što sam i radila - sve što je bilo moje, bilo je i njihovo", priča Olja naglašavajući da svoju polubraću mnogo voli i dan-danas i pored svega što je proživela: "Baba i deda nikada nisu imali problema sa mnom, bila sam vukovac, fakultet završila na vreme..."

"Ta me izdaja strašno boli, nisu pare u pitanju nego izdaja", dodala je Olja objasnivši da je već sa nepunih 30 godina imala svoj stan, dvoja kola, posao, 8 godina radnog staža u banci i novac.

Kad se očuh opet oženio, on i ta maćeha, tvrdi Olja, isterali su njenu polubraću na ulicu tako da je jednog od njih ona primila - hranila ga, oblačila, uvela u posao s nekretninama da može sam da zarađuje...

"Sa 28-30 godina imala sam sve - svoj trosoban stan, staž u banci, dvoja kola a onda su", kaže i dodaje da su onda krenule i vradžbine koje joj je u novi trosoban stan donosio upravo taj njen polubrat jer, kako je rekla, "nisu mogli da podnesu njen uspeh".

"Uvek me je ponižavao u društvu a ja sam mu uvek ćutala i mislila sam proći će ali nije... Dala sam mu još jednu šansu, htela sam da vidim ima li zrno dobrote i ljubavi u njemu prema meni, ali ne... Svesna sam da me je mrzeo", rekla je Olja dodavši da ona braću i dalje voli.

Olja je ispričala i da joj kad je bila mlada i imala sve uslove jednostavno nisu dali da živi - pomagala ih je na sve načine kao da je polubraći majka a ne sestra. Ona je rekla i da ju je porodica ucenjivala tako što joj je govorila da im da drugi auto pa može da ide.

"Vozio je moja kola i živeo u mom stanu...Nije morao da pita koja će kola da vozi, promenila sam 11 automobila. Moja je mana bila što sam bila previše dobra i to je zloupotrebljeno. Sa 31 godinom sam imala osam godina radnog staža u banci, trosoban stan, dvoja kola, bila sam doterana, vodila restoran...nisu mogli to da podnesu. Počeli su da mi prave vradžbine i vratili mi život u rikverc", kaže Olja.

Kako navodi, posle finansijskog kreće psihičko zlostavljanje.

"Omalovažavali su me, govorili su mi da sam ovakva i ovakva. Nikada to nije stalo. Tri godine nismo pričali, pred dve godine smo se pomirili i dala mu još jednu šansu da vidim sa li me voli. Ništa se tu nije promenilo, shvatila sam da me mrzi."

Kako kaže, svesno ju je izbacivao iz posla.

"Očuh je našao ženu i decu izbacio, da im ja budem mama. Imala sam 31 godinu kada su me odveli u neko selo i rekli mi da mogu da idem ali da platim svoju slobodu, da im ostavim jedna kola",ispričala je u ispovesti na TV Pink Olja.