Tog 26. marta 1984. godine. književnik Branko Ćopić izašao je iz svog stana i odlazi do hotela "Moskva". U restoranu na spratu naručuje kafu i dugo gleda na Savu. Časti konobare, valjda prvi put, i to pozamašnom svotom. Konobari su se interesovali kojim povodom ih slavni pisac čašćava.

"Imam, vjerujte, veliki razlog", odgovara Branko.

Silazi do mosta, okreće leđa zgradi Centralnog komiteta, preskače ogradu i strmoglavljuje se na beton. Sjutradan štur izvještaj u novinama. Nervno rastrojstvo. I niko da pita zbog čega je Branko Ćopić bio prvi književnik koga je posle rata javno napao Josip Broz Tito proglašavajući za laž njegovu naivnu istinu? Nigdje pitanja zašto je Ćopić bio jedini pisac s posebnim dosijeom u Gradskom komitetu Saveza komunista Beograda kao i u Udbi, koji je zatvoren tek početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka, pišu Večernje novosti.

Prema svjedočenju Momčila Srećkovića iz sela Zabrežje kod Obrenovca Branko ga je tog dana oko dva po podne pozvao telefonom da hitno dođe, jer ima nešto važno da mu kaže.

"Odmah sam krenuo za Beograd, a kad sam stigao, on već nije bio kod kuće. Cica mi je rekla da je u depresiji i da sjedi u parku. Našao sam ga na klupi, nije okretao glavu, samo mi je rekao:

"Tužan sam ti, jarane moj. Dobio sam novi poziv za policijsko saslušanje, hoće da mi ogule kožu. Ali neće oni više da mi zagorčavaju život. Jarane moj, zatvaram svoj 'dućan', a tebi ostavljam ključeve da ih baciš u Savu."

Onda je, priča Srećković, predložio da prošetaju.

"Koračali smo od Terazija ka hotelu 'Moskva', pa je htio da sjedimo u bašti i popijemo po koktu. Branko je mnogo i brzo pričao, od toga da su mu najdraži 'Doživljaji mačka Toše' i da je proza njegov domen, rudnik, do toga da nikada ni na koji način ne treba da se bavim politikom. Na njegovo insistiranje krenuli smo ka Zelenom vencu, iako je već bilo sedam uveče. Nije prestajao da priča - govorio je da su njegove bajke ukradene, nedosanjane, da su na naivne slike ljudi koje je imao pali studen i magla, a da su sve priče koje je napisao u spomen narodu koji umije da pljucka smrti u brk", ispričao je Srećković a prenijele su Večernje novosti.

Prema njegovom svjedočenju, tako su stigli i do savskog mosta - Branko je želio da mu pokaže kamenu klupu na kojoj je proveo prvu noć u Beogradu, i kako je bio nagnut, naočari su mu pale dolje.

"Otrčao sam stepenicama da ih nađem, a kad sam se vratio gore, Branka više nije bilo. Okretao sam se u mraku okolo, kad sam ga konačno primijetio, on je već prešao polovinu mosta ka Novom Beogradu. Počeo sam da trčim i da ga dozivam, ali od zvona sa Saborne crkve koja su u tom trenutku zvonila nije mogao da me čuje. Ono što je za mene ostalo najstrašnije je to što sam stigao desetak koraka iza Branka kada sam vidio kako se naginje ka metalnoj ogradi i nestaje. Bio sam u šoku, odjurio sam dolje skoro bez svijesti, Branko je ležao u lokvi krvi, a oči su mu bile širom otvorene", ispričao je Srećković.