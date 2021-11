DNK tragovi Džonićevih sinova pronađeni su na pištolju iz koga je njihov otac Goran, kako se sumnja, ubio tročlanu porodicu Đokić

Izvor: Facebook/privatna arhiva

Nakon ovog otkrića, bivši vatrogasac je ponovo šokirao svojim objašnjenjem odakle tragovi njegovih sinova na oružju.

"Vještačenja pištolja iz kog su ubijeni Đokići pristigla su u Više tužilaštvo u Nišu, a ispostavilo se da na oružju ima i bioloških tragova Džonićevih sinova, koji su, pored oca, uhapšeni zbog ubistva rođaka Gorana, Gordane i Lidije. Kako je naznačeno u vještačenju, ne može se sa sigurnošću reći ko je ostavio koliki trag, ali nesporno je da ih ima", kaže izvor i dodaje da su pored pištolja, vještačeni i okvir, futrola, kao i kutija u kojoj je bio odložen.

Prema riječima sagovornika, Goran Džonić je do sada davao oprečne izjave o pištolju, koji je nađen u dimnjaku u kući njegove supruge u Aleksincu, i to nakon što je on sam istražiteljima priznao gdje ga je sakrio.

"On je prvo tvrdio da niko od njegovih ukućana nije znao da on posjeduje pištolj. Nakon toga je promijenio ploču, pa je objašnjavao kako su svi znali za njegovo oružje, da je ono bilo vidno istaknuto, da su ga svi pipali. Čak je rekao i da je svojim unučićima davao taj pištolj da se igraju i da su svi zajedno ispaljivali čaure iz njega", kaže izvor Kurira.

Međutim, molekularni biolog i forenzički genetičar dr Dušan Keckarević, gostujući na TV Pink, rekao je da pronalazak tragova Džonićevih sinova na pištolju nije od značaja za istragu ubistva.

"Zbog zajedničkih naslednih osobina, tj. gena koji dijele majka, otac i sinovi, u nekim miješanim tragovima ne može da se odredi ko je doprinosilac tragova. Njihovi tragovi se ne mogu isključiti, ali ni potvrditi. Poenta je da se neko sa sigurnošću asocira sa predmetom", objasnio je Keckarević.

Da podsjetimo, kolege Džonićevih sinovasu potvrdile da su kobne noći oni bili na svojim radnim mjestima u Vatrogasnoj jedinici i u Kopnenoj zoni bezbjednosti. "Pretpostavlja se da oni svakako nisu pucali u Đokiće, ali nije isključena mogućnost da su na neki način bili u kontaktu sa oružjem, moguće neposredno, ali i preko odjeće, ukoliko je oružje bilo umotano u neki njihov džemper ili majicu", objašnjava izvor i dodaje da problem stvara što su sinovi, navodno, na saslušanju rekli da ne znaju da otac ima oružje.