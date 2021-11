Milan i Stefan, sinovi Gorana Džonića, prvoosumnjičenog za ubistvo svojih rođaka Gorana, Gordane i Lidije Đokić, duboko su uvjereni u nevinost svog oca, što su ispričali i svojoj majci Suzani kada im je bila u posjeti, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Podsjetimo, Goran Džonić uhapšen je zbog sumnje da je 26. septembra ubio tročlanu porodicu Đokić, a on je nakon hapšenja u zločin umiješao i svoje sinove Milana i Stefana, a potom i mještane Moravca, braću Kostadina i Aleksandra Miloševića. Svi oni se nalaze u pritvoru u Nišu.

"Sinovi su ubijeđeni da on nije mogao sam da izvede takvo krvavo djelo, a to su rekli i majci Suzani, koja je ovih dana bila u četvrtoj posjeti suprugu. Ona je sve vrijeme neutješno plakala jer su joj sve muške glave u porodici iza rešetaka", kaže Kurirov dobro obaviješteni izvor upoznat s dešavanjima u pritvorskoj jedinici niškog zatvora.

Navodno, braća koja se nisu vidjela od hapšenja, a imaju čvrst alibi, pričala su i drugima da njihov otac nije kriv, navodi Kurir.

Branio ih: Pustite ih iz pritvora

Goran Džonić je sam umiješao svoje sinove u zločin, pa posle promijenio ploču.

"Milan se nikada nije odvajao od porodice, mnogo je dobar. Molim vas, pustite mi sinove, oni nisu ništa krivi ", navodno je na poslednjem saslušanju rekao bivši vatrogasac.

"Naš otac je plašljiv čovjek, on beži iz dvorišta kada se kolje svinja da ne bi čuo skičanje i vidio krv. Nije on mogao da bude egzekutor, a možda je pomagao u tom zločinu upravo jer se nekoga uplašio, jer mu je neko ozbiljno zaprijetio. Takva mu je priroda da on to sam nije mogao da uradi. Pa on, i kad izlazi noću, on se plaši da ga neko ne napadne", rekla su braća, koja su, kako su svjedoci ispričali, u noći zločina bila na radnim zadacima.

Braća Džonić nisu se srela ni prilikom posjeta.

"Oni se redovno pozdravljaju preko čuvara i pitaju jedan za drugog. Stefan se dobro drži, on je vojnik i nije srećan što je tu, ali stoički izdržava. Milan, koji je vatrogasac, malo je klonuo duhom", kaže izvor Kurira.

Da podsjetimo, u kući Stefana Džonića pronađen je ukradeni novac, koji je navodno pripadao porodici Đokić.